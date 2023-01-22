Patates kızartmasını böyle deneyen vazgeçemiyor.. Üstelik yağsız yapılıyor

Bazı beslenme uzmanları patates kızartması tüketmemizi önermiyor. Özellikle yaşı ilerlemiş kişiler ve çocuklar için hiç önerilmiyor.

BAĞIMLILIK YAPAN LEZZET

Çıtır çıtır patates kızartmasına kimse hayır diyemiyor. Bir çok yemeğin yanında da patates kızartması Türkiye'deki restoranlarda servis ediliyor.

Doyurucu olması nedeniyle tercih edilse de çoğu beslenme uzmanı aslında önermiyor.

Ancak sağlıklı patates kızartması yapmakta mümkün.

Akşam'da yer alan bir içerikte; Yağsız patates kızartmasının tarifi paylaşıldı. Üstelik bu tarifi çoğu kişi bilmiyor.

Denediğinizde eminiz sizlerde çok beğeneceksiniz.

Yağsız patates kızartması için malzemeler;

5 adet patates

Bir yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı kadar; toz pul biber ve tuz

* Yağsız patates kızartmasının tarifi;

* Fırın tepsisinin altına yağlı kağıdı serin.

* Patateslerin kabuklarını soyun.

* Yuvarlak yuvarlak kesip daha sonra uzun uzun dilimleyin.

*Bu kesme yöntemiyle patatesleriniz hem çıtır hem de çok olur.

* Akabinde bir kabın içinde üzerine zeytinyağını ve baharatı dökün.

* İyice karıştırıp tepsiye dağıtın.

* Patateslerin üst üste kalmamasına dikkat edin.

* 200 derece ısıtılmış fırına verin.

* Yaklaşık 30 dakika sonra çıtır ve yağsız patatesleriniz tüketilmeye hazır!

* * Evet yağsız patates kızartmasının tarifi bu şekilde. Bu yöntemi deneyin. Arkadaşlarınızın öğrenmesi için mutlaka onlarla da paylaşın.