Saç dökülmesini bir tutamı bile bitiriyor. 10 dakikada etki eden yağ

Saç dökülmesi sadece erkeklerde değil kadınlarda da büyük bir sorun. Eskiden 50 yaş üzerindeki kişilerde saç dökülmesi sorunu meydana gelirdi.

Şimdi daha genç yaştaki kişilerde görülmeye başladı.

Sağlıksız beslenme nedeniyle 30'undan sonra saç dökülmesi herkesin geleneksel sorunu hâline geldi. Saç dökülmesi için zeytinyağını faydalı yağla bir araya getirdiğinizde ortaya mükemmel bir sonuç çıkıyor. İşte 10 dakikada etkisini gösteren tarif.

Akşam'da yer alan bir içerikte; Saç dökülmesini durduran bir mucizeden bahsedildi. Üstelik yapılışı da çok kolay.

SAÇ DÖKÜLMESİNE LAVANTA YAĞI TARİFİ

Bu yağı uygulamak için lavanta yağını, zeytinyağı veya eritilmiş hindistancevizi yağını karıştırın ve doğrudan saç derinize uygulayın. Şampuanla yıkamadan önce 10 dakika saçta bekletip ıslatalım. Bu işlemi haftada birkaç kez uygulayabilirsiniz.

LAVANTA YAĞININ SAÇA FAYDASI

Saç büyümesini hızlandırır. Saçı besler ve gürleştirir.

Hücrelerin oluşumuna ve stresin azalmasına yardımcı olur.

Kafa derisi sağlığına iyi gelir. Antimikrobiyal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir

Saç sağlığınız için bilmeniz gerekenler;

* Kimyasal ürünlerden uzak durun

* Spor yapın

* Bol su için

* Saçınızı sıcak suyla değil ılık suyla yıkayın

* Pahalı şampuanlar yerine doğal sabunları tercih edin