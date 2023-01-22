Saç dökülmesini bir tutamı bile bitiriyor. 10 dakikada etki eden yağ

Bazı bitkisel yağlar saç problemlerini kökünden çözüyor. Saç dökülmesi, kepek sorunu veya saç dibinde kuruluk sorununuz varsa bu bitkisel yağ tam size göre..

Saç dökülmesini bir tutamı bile bitiriyor. 10 dakikada etki eden yağ

Saç dökülmesi sadece erkeklerde değil kadınlarda da büyük bir sorun. Eskiden 50 yaş üzerindeki kişilerde saç dökülmesi sorunu meydana gelirdi.

Şimdi daha genç yaştaki kişilerde görülmeye başladı.

Sağlıksız beslenme nedeniyle 30'undan sonra saç dökülmesi herkesin geleneksel sorunu hâline geldi. Saç dökülmesi için zeytinyağını faydalı yağla bir araya getirdiğinizde ortaya mükemmel bir sonuç çıkıyor. İşte 10 dakikada etkisini gösteren tarif.

Akşam'da yer alan bir içerikte; Saç dökülmesini durduran bir mucizeden bahsedildi. Üstelik yapılışı da çok kolay.

SAÇ DÖKÜLMESİNE LAVANTA YAĞI TARİFİ

Bu yağı uygulamak için lavanta yağını, zeytinyağı veya eritilmiş hindistancevizi yağını karıştırın ve doğrudan saç derinize uygulayın. Şampuanla yıkamadan önce 10 dakika saçta bekletip ıslatalım. Bu işlemi haftada birkaç kez uygulayabilirsiniz.

LAVANTA YAĞININ SAÇA FAYDASI

Saç büyümesini hızlandırır. Saçı besler ve gürleştirir.

Hücrelerin oluşumuna ve stresin azalmasına yardımcı olur.

Kafa derisi sağlığına iyi gelir. Antimikrobiyal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir

Saç dökülmesini bir tutamı bile bitiriyor. 10 dakikada etki eden yağ - Resim : 1

Saç sağlığınız için bilmeniz gerekenler;

* Kimyasal ürünlerden uzak durun

* Spor yapın

* Bol su için

* Saçınızı sıcak suyla değil ılık suyla yıkayın

* Pahalı şampuanlar yerine doğal sabunları tercih edin

Patates kızartmasını böyle deneyen vazgeçemiyor.. Üstelik yağsız yapılıyor Gözden Kaçmasın 22 Ocak 2023 00:39
Lahana yapraklarının şaşırtan etkisi... Bu faydasını kimse duymamıştı Gözden Kaçmasın 22 Ocak 2023 00:12
Bulgur pilavının daha doyurucu olması için içine ekleyin.. Aşçılar da öneriyor Gözden Kaçmasın 21 Ocak 2023 18:26
Tıkanan lavaboları bu 3 malzemeyle saniyeler içinde açabilir ve temizleyebilirsiniz Gözden Kaçmasın 21 Ocak 2023 16:03
ÇOK OKUNANLAR
Lahana yapraklarının şaşırtan etkisi... Bu faydasını kimse duymamıştı Lahana yapraklarının şaşırtan etkisi... Bu faydasını kimse duymamıştı
Patates kızartmasını böyle deneyen vazgeçemiyor.. Üstelik yağsız yapılıyor Patates kızartmasını böyle deneyen vazgeçemiyor.. Üstelik yağsız yapılıyor
Saç dökülmesini bir tutamı bile bitiriyor. 10 dakikada etki eden yağ Saç dökülmesini bir tutamı bile bitiriyor. 10 dakikada etki eden yağ
Güneşe aldanmayın, atkı ve bereleri çıkarın: Kar yağışı için tarih verildi! Güneşe aldanmayın, atkı ve bereleri çıkarın: Kar yağışı için tarih verildi!
En yeni tarihli anket açıklandı: 'Muhalefet için rehavet lüksü kalmadı' En yeni tarihli anket açıklandı: 'Muhalefet için rehavet lüksü kalmadı'