Yalı Çapkını dizisi için beklenmedik gelişme! Star TV'de beklemiyordu

Star TV ekranlarında yayınlanan ''Yalı Çapkını'' dizisi son dönemde en çok eleştirilen diziler arasında yer alıyor. Dizideki çarpık ilişkiler büyük tepki çekiyor.

RTÜK YAKIN TAKİBE ALDI

Hatta RTÜK'ün hem Camdaki Kız hem de Yalı Çapkını dizisini yakın takibe aldığı biliniyor. Dizi için şikayet üstüne şikayet yağıyor.

Ancak ''Yalı Çapkını'' tüm bu şikayetlere rağmen hem Türkiye'de hem de yurt dışında izlenme rekorları kırmaya devam ediyor.

DÜNYA'DA SATIŞ REKORU KIRDI

Yalı Çapkını dizisi dünya genelinde rekor kıran dizilerden biri oldu. Dizi satış patlaması yaşıyor. Kanalda bu durum karşısında şaşkına dönmüş durumda.

Diziyi şimdiye dek kaç ülke satın aldı belli oldu.

TV Eleştirmeni ve Köşe Yazarı Sina Koloğlu, sosyal medya üzerinden verdiği bilgiyle Yalı Çapkını dizisinin 30 ülkeye satıldığını belirtmekte. Eylül ayında başlayan dizinin, 4 aylık bir süre zarfında, yurtdışı satışında geldiği nokta, oldukça başarılı!

Koloğlu, “Yayın başladığı andan ilk aşamada Mena bölgesinde 23 olke diziyi kaptı (MBC grubu satın aldı). Bugün bu sayı 30’a geldi. Kanal tarafı memnun, ‘Bu hızla giden bir satış durumu nadir oluyor’ dediler” notuyla Yalı Çapkını dizisinin dünyanın farklı ülkelerinde de beklenin üstüne bir ilgi gördüğünü ortaya koyuyor!

Seyran ve Ferit ilişkisine odaklanılan dizide, ayrıca yan karakterlerin hikayeleri ile birlikte hepsi birbirinden iyi oyunculukları ile ekranda adeta döktüren isimler, Yalı Çapkını dizisindeki rolleriyle övgüler alıyorlar. Burcu Alptekin’in yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosunu ise Mehmet Barış Günger kaleme almakta.

DİZİ TEK SEZONLUK MU?

Öte yandan ''Yalı Çapkını'' dizisinin tek sezonluk olduğuna yönelik iddialar ortalıkta dolaşıyor. Henüz kanalın bu konuyla ilgili bir açıklaması bulunmuyor.