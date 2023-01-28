Yumurta haşlarken yapılan hata.. Çatlaması bu yüzdenmiş

Yumurta haşlarken bilmeniz gereken bir aşçılık sırrı. Eğer yumurta çatlıyorsa mutlaka bu bilgilerden faydalanın.

Yumurta haşlarken yapılan hata.. Çatlaması bu yüzdenmiş

Kahvaltıda uzmanlar mutlaka haşlanmış yumurta tüketilmesini öneriyor. Ancak yumurta haşlarken bazı püf noktalara dikkat etmek gerekiyor. Eğer haşladığınız yumurta çabuk kırılıyor veya çatlıyorsa işte işinize yarayacak aşçılık sırları.

YUMURTA NASIL HAŞLANIR?

Yumurtaları bir tencereye koyup, üzerlerini sadece birkaç milimetre geçecek kadar oda sıcaklığında su ekleyin. Harlı ateşte yumurtaları kaynatın. Fokurdamaya başlayınca da altını kapatın.

Yumurtayı suda kaynattıktan sonra rafadan olması için 2-3 dakika; kayısı kıvamı için 5-6 dakika bekletmek yetmektedir. Katı yumurta için yumurtayı kaynar suda ve kısık ateşte 12-13 dakika pişirmek gerekiyor. 

BU TAKTİKLE ÇATLAMIYOR

Yumurtaları haşlamadan 30 dakika önce buzdolabından çıkarmak gerekiyor. Eğer buzdolabından çıkarır çıkarmaz haşlamaya çalışırsanız ısı değişimi nedeniyle yumurtalar çatlayacaktır. Haşlama suyuna 1 tatlı kaşığı kadar sirke ekleyin ya da pişireceğiniz kabın içine ters çevrilmiş bir çay tabağı koyun. Hiç olmadı, suyun içerisine 1-2 kürdan ekleyin. 

Yumurtayı ocağa koyduktan 2-3 dakika sonra tencereye 1 tatlı kaşığı tuz ekleyin. Tuz sayesinde de yumurtalar çatlamayacaktır. İsterseniz karbonatta ekleyebilirsiniz.

YUMURTA DEYİP GEÇMEYİN

Yumurta deyip geçmemek gerekiyor. Yapılan araştırmalarda yumurtanın pek bilinmeyen 7 yararı ortaya çıkarıldı. İşte yumurtanın 7 müthiş faydası

Yumurta haşlarken yapılan hata.. Çatlaması bu yüzdenmiş - Resim : 1

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