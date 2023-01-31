Lokanta usulü Türlünün püf noktası.. Usta şef tekniği verdi

Türlü en sevilen et yemeklerinden. Özellikle kış aylarında akşam yemeklerinde tercih edilen türlünün bazı püf noktaları var.

Şef Arda Türkmen kendi internet sitesinde kış türlüsünün tarifini paylaştı.

Kış Türlüsü Malzemeleri



Zeytinyağı

700 gr. kuzu kuşbaşı

20 adet arpacık soğan

6 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

2 adet defne yaprağı

5 su bardağı su

2 dal pırasa

1 adet kereviz

2 – 3 adet yeşil köy biberi

2 adet havuç

3 adet patates

2 dal biberiye

Tuz

Karabiber

KIŞ TÜRLÜSÜNÜN TARİFİ NASILDIR?

*Tencerenizin içerisine zeytinyağı ilave edip ısıtın.

*Tencereniz ısınınca içerisine etleri koyun ve hafif kavurun.

*Tuz ekleyip karıştırın ve soğanları ilave edip soteleyin.

*Sarımsak, domates salçası ve biber salçasını ekleyip bir tur karıştırın.

*Ardından 4 su bardağı su ekleyin ve karıştırıp kapağını kapatın.

*Bütün sebzelerinizi irice doğrayın.

*Etlerinizin pişmesine yakın doğradığınız sebzeleri, etlerinizin içerisine ekleyin ve bir tur karıştırın.

*Tuz, karabiber ve biberiyeleri bütün olacak şekilde ve 1 su bardağı su ekleyip kapağını kapatarak kısık ateşte pişmeye bırakın.

*Sıcak servis edin.

BİLMENİZ GEREKENLER

Türlüyü pişirirken ekleyeceğiniz sebzeler mutlaka taze olmalı. Yemeğinize su eklerken içme suyu kullanın. Ölçüleri iyi ayarlayın. Kullanacağınız et mutlaka oda sıcaklığında olmalı. Yağ seçiminiz doğru olmalı. Zeytinyağı yoksa yemeği tereyağıyla yapabilirsiniz.

YANINA EN İYİ NE GİDER?

Çoban salata, mercimek çorbası, acı biber turşusu ve pirinç pilavıyla kış türlüsünü servis edebilirsiniz.