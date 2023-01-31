FOX TV herkesi yıkmıştı. İddialı dizi için yeni karar alındı

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi için final yapacağına yönelik iddialar gündeme gelmişti. Ancak dizinin final yapmayacağı öğrenildi.

Dizi 7.sezonda da ekranda olacak. Bu kapsamda Yasak Elma dizisinin kadrosuna yeni oyuncuların dahil olacağı öğrenildi.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardıklarına göre; Yasak Elma 6. sezonunda da seyirciyi ekran başına topluyor. Duayen yapımcı Fatih Aksoy’un 7. sezonunu çekmeyi ve 200. bölüme tamamlamayı planladığı fenomen dizinin 166. bölümüne yeni bir karakter katılıyor.

Utku Ateş “Yasak Elma”ya Ata karakteriyle katılıyor. Gece kulübü sahibi olan Ata, Yıldız’la yakınlaşacak. Bu yaz Yasak Elma’nın Disney Plus için filmi de çekilecek. Filmin senaryo hazırlıkları sürüyor.

GENÇ YETENEKLERDE YER ALABİLİR

Gerçek Gündem'in derlediği bilgilere göre; Yasak Elma dizisi haziran ayında sezon finali yapacak. Eylül'de bomba gibi bir ekiple yeniden seyirci karşısında olacak. Dizinin kadrosunda yer alacak yeni isimler şimdiden büyük merak konusu olmuş durumda.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi kanalın ''O Hayat Benim'' adlı dizisinden sonra en iddialı dizilerinden biri. O hayat benim dizisi de yıllarca sürmüş ve kanalın reyting deposu haline gelmişti.

DERLEME: GERÇEK GÜNDEM