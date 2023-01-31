22 yıllık tatlıcıya göre Sütlaç mutlaka böyle pişirmeli! Lezzeti katlanıyor

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre; Pilav yaparken nasıl pirincin kalitesine dikkat etmek gerekiyorsa, sütlaç yaparken de pirincin kalitesine dikkat etmek gerekiyor diyen tatlıcı Esma hanım lezzetli sütlaç pişirmenin püf noktalarını paylaştı.

* Pirinç kırık pirinç olmamalı.

* Sütlaç yaparken kullanılacak süt mutlaka taze olmalı.

Pirinçlerin suyunu çekmesini mutlaka beklemelisiniz. Pirinçleri en az 6 saat önceden suya koymalısınız. Sonrasında, sütü pirinçlere karıştırarak dökerseniz sütünüz de kesilmemiş olacaktır. Süt daha iyi kıvam alsın ve kesilmesin diyorsanız çok sıcak olmayan sütü pirince yavaş yavaş ilave etmek gerekmektedir. Sütlaç yapımında, sütü ekledikten sonra şekerin katılması önem taşımaktadır.

SERVİS AŞAMASI DA ÖNEMLİ

Sütlacı servis ederken genelde tarçınla servis ederiz. Oysa Sütlaç servis edilirken daha lezzetli olmasını sağlamak mümkün.

1 adet kuru inciri ince ince doğrayın. Bir adet cevizin içini de küçük parçalara ayırın. 1 yemek kaşığı kadar da nar tanelerini alın ve tüm bu malzemeleri pişirdiğiniz sütlacın üzerine dizin. Bu şekilde servis edeceğiniz sütlaç hem çok lezzetli hem de çok şifalı olacaktır.

Sütlaç genel olarak sevdiğimiz bir tatlı. Ancak sütlacın üzerine eklenen ''nar, ceviz ve kuru incir'' gibi yiyecekler sütlacın çok daha lezzetli olmasını sağlar.

ANNE USULÜ SÜTLAÇ TARİFİ NASILDIR?

Habertürk'te paylaşılan bir içerikte; Anne usulü sütlaç tarifi paylaşıldı.

Ev Usulü Sütlaç Malzemeler:

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı kaynar su

2 litre süt

1,5 su bardağı toz şeker



Ev Usulü Sütlaç Yapımı:

Pirinçleri yıkayalım.

Süzdükten sonra pirinçleri kaynar su içinde ocakta pişirelim.

Suyunu çekince şeker ve sütü içerisine dökelim.

Şeker yok oluncaya kadar karıştıralım.

Yüksek ateşte dibi tutmasın diye arada sırada karıştırarak pişirme işlemine devam edelim.

Süt kaynayınca ateşin altını kısalım.

Süt ve pirinç koyulaşınca tatlımız olmuş demektir.

Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.