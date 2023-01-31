TRT1'den kötü haber! Alparslan: Büyük Selçuklu hayranları yıkıldı

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisi olarak dikkat çekiyor. Dizi yayınlandığı ilk bölümden itibaren reyting birinciliğini kimseye kaptırmıyordu.

TRT1 KORİDORLARI SARSILDI

Ancak beklenmedik bir durum gerçekleşti. Star TV ekranlarında yayınlanan ''Ömer'' dizisi TRT1 koridorlarını da salladı. Dizi izlenme rekorları kırıyor.

TANITIMI BİLE OLAY OLMUŞTU

Tanıtımı bile olay olan ''Ömer'' dizisi şimdilerde zirvenin sahibi olmuş durumda. Böyle giderse Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin başarısı tümden yok olabilir.

tv100 ekibinden Birsen Altuntaş'ın yayınladığı bir haberde de yeni dizinin başarısına dikkat çekildi.

Ömer dizisi reytinglerde büyük bir sıçrama yaptı. Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Ömer dizisi dün akşam 4. bölümü yayınlandı. Yönetmen koltuğunda Cem Karcı’nın oturduğu dizi AB grubunda birinci oldu ve Alparslan Büyük Selçuklu dizisini tahtından etti.

Senaryosunu Gülizar Irmak’ın kaleme aldığı dizide Ömer, Total’de 5.31 reytingle 6., AB’de 7.69 reytingle 1., ABC1’de de 6.09 reytingle 3. oldu. Dizinin güçlü kadrosunda Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Barış Falay gibi değerli oyuncular yer alıyor.

NEDEN BÖYLE OLDU?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisini izlemeyi bırakan seyirciler sosyal medyada nedenlerini de paylaştılar. Bir çok seyirci dizinin artık eskisi gibi ilgilerini çekmediğini belirtiyor. Ayrıca seyirciler kadroda yaşanan ayrılıklardan da çok rahatsız. Bu durum seyircilerin başka dizilere yönelmesine neden oldu.