Survivor hayranlarını yıkan gelişme.. Yayından çıkarıldı..

Survivor 2023 iddialı yolculuğunu sürdürüyor. Ancak peş peşe adadan ayrılık haberleri geliyor. Berdan Mardini'nin ayrılığı şok etkisi yaratmıştı. Adaya bir isim daha veda etti. Ayrılık haberi hemen hemen bir çok haber sitesinde manşetlere konu olmuştu. Acun Ilıcalı'da ayrılık haberini doğruladı.

NTV'de aktarılanlara göre; Survivor 2023'ten ayrılma kararı alan Berdan Mardini ve Seçkin Piriler'in ardından şarkıcı Yusuf Güney de yarışmaya veda etti. Ünlüler takımında mücadele eden Güney'in yarışmadan ayrılma haberini Acun Ilıcalı paylaştı.

"BU SENE TAM ANLAMIYLA BİR DİRENÇ SENESİ OLDU"

29 Ocak Pazar akşamı ada konseyinde açıklama yapan Ilıcalı, "Kırmızı takım için bugün itibariyle bir kayıp daha yaşanıyor. Yusuf Güney Survivor'a devam edemeyecek. Bu sene tam anlamıyla bir direnç senesi oldu ve olacak. Şartlar çok zor olacak. Bu sene daha önce de dediğim gibi akıl oyunları ile yarışmacıların mental, psikolojik ve akıllarını kullandığı sezon. Yusuf Güney de sizinle vedalaşmak için yanınıza gelecek'' ifadelerini kullandı.

ERKEN BİTECEK İDDİASI

Öte yandan Survivor yarışmasından başka ayrılıklarında peş peşe gelmesi durumunda erken final yapabileceği öne sürülüyor. Yarışmada kimin birinci olacağı merak konusu olurken seyircileri yıkan veda kararlarına Acun Ilıcalı'nın da üzüldüğü belirtiliyor.

YARIŞMACILAR ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

Survivor yeni sezon başladığında çok sayıda ünlü isim ve sosyal medya kullanıcısı yeni Survivor kadrosunu beğenmediklerini ifade etmişlerdi. Peş peşe yaşanan ayrılıklar bazı seyircileri yıkarken bazı seyircileri de sevindirmiş durumda.