TRT1'deki Teşkilat'ın başrolünden yeni proje! Herkesi ağlatacak

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi reyting başarısını sürdürüyor. Dizinin en iddialı rakibi Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Yargı' dizisi.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisinde yer alan oyuncular zaman zaman başka dizilerle seyirci karşısında oluyorlar.

Pazar akşamları izleyicilerle TRT1 ekranında buluşan Murat Yıldırım, Teşkilat isimli dizinin erkek başrolü olarak bir süredir yer alıyor. Üçüncü sezonun başından bu yana dizide etkileyici performansı ile hayranlarını mest eden Murat Yıldırım, aynı zamanda dizinin yeniden iyi reytingler elde etmesinde de büyük katkı sağladı.

TEŞKİLAT'TA YAŞANAN AYRILIKLAR YIKMIŞTI

Teşkilat dizisinde yaşanan peş peşe vedalar seyircileri yıkmıştı. Bu ayrılıklardan sonra Murat Yıldırım'ın diziye dahil olması seyircileri çok mutlu etmişti.

YENİ PROJESİYLE MİLYONLARI AĞLATACAK

Murat Yıldırım bu kez yeni projesiyle milyonları ağlatacak. Televizyongazetesi.com'un derlediği habere göre;

Yaz döneminde çekimleri yapılan Nefes Yer Eksi iki isimli sinema filmi 17 Şubat’ta izleyicilerle buluşacak. Murat Yıldırım’ın bir asker olarak yer alacağı hikaye 1993 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan terör olaylarını anlatacak.

Bir sınır karakolunca geçen olaylar farklı hayatları olan insanları bir araya getirecek ve acı dolu olaylar ile o döneme yönelik mesajlar verilecek.

Murat Yıldırım’ın bir asker olarak yine aksiyon dolu anlarını izleyeceğiniz Nefes Yer Eksi İki isimli sinema filminde İlker Aksum, Şahin Kendirci ve Arda Anarat da kadroda yer alıyor. Arda Anarat bilindiği gibi Yargı dizisindeki 'Çınar' karakteriyle büyük ilgi topluyor.

Hakan Evrensel’in gerçek bir hayat hikayesini anlatan kitabından uyarlanan filmde Murat Yıldırım hayranları, yine çok sarsıcı bir hikayeyi izleme fırsatı bulacak.

GELECEK SEZONDA DEVAM MI?

Öte yandan Teşkilat dizisinin gelecek sezon devam edip etmeyeceği bilinmiyordu. Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; Haziran ayında sezon finali yapacak olan Teşkilat dizisi Eylül ayında yeniden seyircilerle buluşacak.