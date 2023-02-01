ATV finaliyle herkesi yıkmıştı.. Oktay Kaynarca amacına ulaştı

Türkiye'de en çok izlenen dizilerden biriydi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz. Kısa adı EDHO olan dizinin geniş bir hayran kitlesi bulunuyordu.

ANLAMSIZ FİNAL

Diziye ATV yönetimi geçtiğimiz yıl beklenmedik bir şekilde final kararı vermişti. Bu durum hem seyircileri hem dizi ekibini şaşırtmıştı. Anlamsız bulunmuştu. Çünkü dizi kanalın en çok izlenen dizisiydi.

KANAL DEĞİŞTİRECEK İDDİALARI

Uzun bir süre EDHO için başka kanalda yayınlanacağı iddiaları ortaya atıldı. Ancak öyle olmadı. Dizi tamamen final yaptı.

YENİ DİZİ FIRTINA GİBİ ESİYOR

Oktay Kaynarca'nın başrollerinde yer aldığı ve ''Ben Bu Cihana Sığmazam'' adlı yeni bir dizi başladı. Bu dizi şimdilerde izlenme rekorları kırıyor.

Oktay Kaynarca'ya ekipteki arkadaşlarından bir sürpriz vardı. televizyongazetesi.com'da yayınlanan analizde bu sürprizle ilgili bilgilere yer verildi. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ile birlikte yapımcı olarak da sektörde adını her yere yazdırmaya başladı. Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır karakterinin fenomen olmasının ardından, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki Hızır Çakırbeyli’nin de popüler bir karakter haline gelmesinin altında Oktay Kaynarca’ya duyulan güven ile sevgi yatıyor.

Hayranlarının yapımcı sıfatı ile ilk büyük sınavını verdiği Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde de yalnız bırakmadığı usta oyuncu, önemli işlere imza atmaya devam edeceği mesajını verdi. 27 Ocak 1965 tarihinde dünyaya gelen Oktay Kaynarca’nın 58. yaş günü sette pasta kesilerek kutlandı.

Oktay Kaynarca, tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederken, onlarla yola çıktığı için ne kadar memnun olduğunu da ifade etti. Kaynarca, ilerleyen süreçte yine birlikte önemli işler yapacaklarını da ifade etti.

Ünlü oyuncu, “Bu iş başlarken de bütün arkadaşlarımız ile konuştuğumuz üzere ‘biz bir ekip olacağız ve dışarıdan bakıldığında da insanların imrendiği bir ekip olacağız’ demiştim. Şaşırmadım, yanılmadım. Bu sefer de kocaman bir aile olduk. Çok güzel bölümlere imza attı. Bundan sonra da çok güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Bu ekip ruhu ile gerçekleşebilecek bir şeydir” açıklamasında bulundu.

Salı akşamları yayınlanmakta olan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi iyi reytingler alan ve hikayesiyle de milyonlarca izleyiciyi atv ekranına çeken bir proje oldu.

Oktay Kaynarca, başarıda ekibin ne kadar önemli olduğunu doğum günündeki sözleri ile ortaya koyarken, ilerleyen süreçte aynı başarıyı devam ettireceklerini belirtmesi de ekibine yönelik güvenini ortaya koydu.