Güçlü bir hafıza için bir tutamı bile yetiyor.. Beyne iyi geliyormuş

Karvakrol, kekik bitkisine özgü olan ve sinir sistemi sağlığını destekleyen bir bileşen olma özelliğine sahip bir bitkidir. Karvakrol, vücutla girdiği etkileşim sebebiyle kişinin sinir sisteminin sakinleşmesini sağlar ve buna ek olarak beynindeki nörotransmitterlerin işlevlerine de büyük ölçüde katkı yapar.

Bir tutam kekik bile hafızayı uçuşa geçirme konusunda etkilidir.

Ayrıca kekik bitkisinden elde edilen kekik suyu da çok faydalıdır.

KEKİK SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Kekik suyundan 1 çorba kaşığı içmek tam koruma için yeterli olmaktadır.

Sindirim sisteminde ortaya çıkan sorunlar için kullanılabilen kekik suyu mide yanması, ekşimesi ve bulantısına faydalı bir içecektir.

Ayrıca kekik suyu düzenli olarak tüketildiğinde hazımsızlığı önler ve şişkinlik ile kabızlığı da engeller. Antiseptik ve antioksidan özelliğe sahip olan kekik suyu sivilce tedavisini de desteklemektedir.

KEKİK SUYUYLA İLGİLİ ÖNEMLİ UYARI

Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bilgilere göre; kekik suyundan fazla tüketmemek gerekiyor. Kekik suyu, günde 2 fincandan fazla içilmemelidir. 1 hafta boyunca her gün kekik suyu içtikten sonra, mutlaka 10 gün ara verilmelidir. Kekik suyu tüketiminde aşırıya kaçmamanız önerilir.

İbrahim Saraçoğlu'da kekik suyunu önermişti.:

RAHAT BİR UYKU İÇİN ETKİLİ ÇÖZÜM

Öte yandan uzmanlara göre kekik suyu rahat bir uyku içinde ideal bir içecek.

NE FAYDA SAĞLIYOR?

Gece yatmadan önce bir bardak kekik suyu tüketmek gece uykuya rahat dalmayı sağlar.

AKCİĞERLERİ DE KORUYOR

İçeriğinde bulunan eterli uçucu yağlar nedeniyle akciğerleri temizleyen diğer besin ise kekiktir. Özellikle göğüs tıkanıklığına karşı oldukça etkili olan kekik, üst solunum yolu enfeksiyonlarına ve öksürüğe karşı iltihap gidericidir.