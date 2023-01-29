Şimdi FOX TV düşünsün! Ekran yüzünü kaptırdılar

Hülya Avşar yıllar sonra ekranlara geri dönmüştü. FOX TV ekranlarında yayınlanan ''Masumiyet'' dizisiyle ekrana dönen Hülya Avşar bu dizi sayesinde ekranda deprem etkisi yaratmıştı. Dizi özellikle kadın seyirciler tarafından çok beğenilmişti.

FOX TV dizinin geniş bir hayran kitlesi bulunma rağmen diziye erken final kararı vermişti.

Hülya Avşar'da bu dizi final yaptıktan sonra tekrar ekranlara veda etmişti. Hülya Avşar şimdi bomba bir projeyle geri dönüyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni yarışmayla ilgili detayları tv100 ekibinden Birsen Altuntaş yazdı ve şu bilgileri paylaştı.

Hülya Avşar uzun süre sonra ekrana dönüyor. Avşar “Yıldız De Bana” yarışmasında jüri koltuğunda oturacak. Yaşar ve Efe İrvül’ün patronu olduğu Pastel Film imzalı yarışma Kanal D’de seyirciyle buluşacak. Bugüne kadar Hande Yener ve İrem Derici başta olmak üzere birçok star ismin kariyerinde etkisi olan ve tam bir yıldız avcısı olan Avşar, bu kez sektöre genç oyuncular kazandıracak.

“Yıldız De Bana” yarışmasında oyuncu koçluğunu Hamdi Alkan yapacak. Alkan yarışmacıların oynayacakları metinlerle ilgilenecek ve onları jüri üyelerine karşı savunacak.

Kerem Alışık da “Star De Bana” yarışmasının diğer bomba ismi oldu. Ünlü aktör her hafta canlı olarak yayınlanacak olan yarışmada sektöre genç isimlerin katılmasına ön ayak olacak.

Yarışmanın 3. jüri üyesi ise güçlü oyunculuğuyla tanınan genç kuşağın önde gelen isimlerinden Büşra Pekin… Mart ayında yayınlaması planlanan “Yıldız De Bana”nın elemeleri yakında 7 ilde yapılacak.