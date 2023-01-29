Şimdi FOX TV düşünsün! Ekran yüzünü kaptırdılar

FOX TV ekranlarında yayınlanan ''Masumiyet'' dizisiyle ekrana dönen Hülya Avşar bu dizi sayesinde FOX TV'ye yeni seyirciler kazandırmıştı. Dizi final yapınca Hülya Avşar aylar sonra yeni anlaşmasına imza attı.

Şimdi FOX TV düşünsün! Ekran yüzünü kaptırdılar

Hülya Avşar yıllar sonra ekranlara geri dönmüştü. FOX TV ekranlarında yayınlanan ''Masumiyet'' dizisiyle ekrana dönen Hülya Avşar bu dizi sayesinde ekranda deprem etkisi yaratmıştı. Dizi özellikle kadın seyirciler tarafından çok beğenilmişti.

FOX TV dizinin geniş bir hayran kitlesi bulunma rağmen diziye erken final kararı vermişti.

Hülya Avşar'da bu dizi final yaptıktan sonra tekrar ekranlara veda etmişti. Hülya Avşar şimdi bomba bir projeyle geri dönüyor.

Kanal D ekranlarında yayınlanacak yeni yarışmayla ilgili detayları tv100 ekibinden Birsen Altuntaş yazdı ve şu bilgileri paylaştı.

Şimdi FOX TV düşünsün! Ekran yüzünü kaptırdılar - Resim : 1

Hülya Avşar uzun süre sonra ekrana dönüyor. Avşar “Yıldız De Bana” yarışmasında jüri koltuğunda oturacak. Yaşar ve Efe İrvül’ün patronu olduğu Pastel Film imzalı yarışma Kanal D’de seyirciyle buluşacak. Bugüne kadar Hande Yener ve İrem Derici başta olmak üzere birçok star ismin kariyerinde etkisi olan ve tam bir yıldız avcısı olan Avşar, bu kez sektöre genç oyuncular kazandıracak.

“Yıldız De Bana” yarışmasında oyuncu koçluğunu Hamdi Alkan yapacak. Alkan yarışmacıların oynayacakları metinlerle ilgilenecek ve onları jüri üyelerine karşı savunacak.

Kerem Alışık da “Star De Bana” yarışmasının diğer bomba ismi oldu. Ünlü aktör her hafta canlı olarak yayınlanacak olan yarışmada sektöre genç isimlerin katılmasına ön ayak olacak.

Yarışmanın 3. jüri üyesi ise güçlü oyunculuğuyla tanınan genç kuşağın önde gelen isimlerinden Büşra Pekin… Mart ayında yayınlaması planlanan “Yıldız De Bana”nın elemeleri yakında 7 ilde yapılacak.

Star TV'den Yalı Çapkını için yeni karar.. Ortalık karışacak.. Gözden Kaçmasın 29 Ocak 2023 02:30
Yumurta haşlarken yapılan hata.. Çatlaması bu yüzdenmiş Gözden Kaçmasın 28 Ocak 2023 22:15
Star TV herkesi şaşırttı! Ömer dizisi daha yeni başlamıştı! Flaş karar Gözden Kaçmasın 28 Ocak 2023 17:00
Poğaça pişirirken mutlaka hamura ekleyin.. Kıyır kıyır olmasını sağlıyor Gözden Kaçmasın 28 Ocak 2023 01:58
ÇOK OKUNANLAR
Son anket: Cumhur İttifakı'nın kalesinde deprem, kayıp 10 puan Son anket: Cumhur İttifakı'nın kalesinde deprem
İstanbul'da beyaz hasret sona eriyor: Kar yağışı için tarih verildi İstanbul'da beyaz hasret sona eriyor
EYT'yle emekli olacaklar bu 9 maddeye dikkat EYT'yle emekli olacaklar bu 9 maddeye dikkat
Çağla Şıkel mutluluğu ünlü avukatta buldu: İlk kez görüntülendiler Çağla Şıkel mutluluğu ünlü avukatta buldu
18 yaşına dönmek için yılda 2 milyon dolar harcıyor 18 yaşına dönmek için yılda 2 milyon dolar harcıyor