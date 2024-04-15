Hazar Ergüçlü'den Nuri Bilge Ceylan açıklaması: 4 günün sonunda...

İnci Taneleri'nde ‘Dilber’ karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hazar Ergüçlü'den Nuri Bilge Ceylan açıklaması: 4 günün sonunda...

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi "İnci Taneleri"nde ‘Dilber’ karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, Elle dergisinin nisan sayısına konuk oldu. Oyuncu, "Dilber’in hikâyesini okuduğunda neler hissettin?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Dilber, gel gitleri olan, duygularıyla hareket eden, düşündüğünü söyleyen, hesapsız bir karakter. Fark yaratacağını senaryoyu okuduğumda hissetmiştim. Öyle de oldu. ‘İnci Taneleri’nin senaryosu o kadar iyi ki her şey açık ve net. Gerçek hayat gibi. Yılmaz Erdoğan’la çalışmak da ayrı bir motivasyondu benim için."

Hazar Ergüçlü ayrıca oyunculuk için hâlâ bedeller ödediğini söyledi. Yapımcılık da yapan oyuncu, Nuri Bilge Ceylan’ın "Ahlat Ağacı" filminde rol aldığı dönemi şöyle anlattı:

"Mutluluktan çıldırmıştım. 4 günlük bir üniversite eğitimi gibiydi. O 4 günün sonunda gerçekten değişmiştim."

Hazar Ergüçlü, "Her tür insan hikâyesi beni çekiyor. Ama tabii karakter ne kadar belayla uğraşıyorsa, problemliyse
o kadar cazip hale geliyor oyuncu için" dedi.

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