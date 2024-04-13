Bakan Ersoy, Adana'da düzenlenen Portakal Çiçeği Karnavalı'nın etkinliklerine katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Adana'da düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın etkinliklerine katıldı.

Bakan Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında düzenlenen karnavalın açılış etkinliklerine katıldı.

Adana Müze Kompleksi'nde bulunan "Eskizden Piksele Dijital Sanat: Anadolu Edition" adlı sergiyi ziyaret eden Bakan Ersoy, sergiyi inceledi ve katılımcılarla sohbet etti. Daha sonra Tarım, Sanayi ve Kent Müzesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Engelliler İçin Geliştirilen Uygulamayla Film İzledi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Programın devamında Bakan Ersoy, bir alışveriş merkezinin sinema salonunda gerçekleştirilen "Metin Şentürk ile Engelsiz Sinema" konulu söyleşiye katıldı.

Sinema Genel Müdürü Birol Güven, görme engellilerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız katılmaları hedefiyle Turkcell işbirliğinde geliştirilen "Hayal Ortağım" uygulamasını anlattı.

Tanıtımın ardından Ersoy, görme engellilerin sinemaya gittiklerinde görsel içerikleri yardım almadan algılayıp film seyredebilmelerini de sağlayan akıllı telefon uygulamasını deneyimledi.

Uyku bandıyla gözleri kapatılan Ersoy, sesli betimlemesi Bakanlık tarafından yapılan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümüne özel hazırlanan ve Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "Son Akşam Yemeği" filmini izledi.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, 21 Nisan'a kadar sürecek.