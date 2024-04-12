Göbeklitepe ve Zeugma rekor kırdı

Bayramın 2. günü Urfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri 11 bin 454, Antep'deki Zeugma Mozaik Müzesi'nin ise 5 bin 660 kişiyi ağırlayarak günlük ziyaretçi rekorlarını kırdı.

Göbeklitepe ve Zeugma rekor kırdı

'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelenen ve Urfa'da 2019 yılında resmi açılışı yapılan Göbeklitepe Ören Yeri ile Antep'teki dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan Zeugma Mozaik Müzesi bayramda günlük ziyaretçi rekoru kırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Urfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nin bugün 11 bin 454 ziyaretçiyi, Antep'deki Zeugma Mozaik Müzesi'nin ise 5 bin 660 kişiyi ağırladığını duyurdu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bu rakamların hem Göbeklitepe Ören Yeri hem de Zeugma Mozaik Müzesi için günlük ziyaretçi rekoru olduğu ifade edildi.

Etiketler
Gaziantep Şanlıurfa Göbeklitepe
Ferzan Özpetek'e İtalya'da özel ödül Ferzan Özpetek'e İtalya'da özel ödül
'Şahsiyet' dizisinin Fransa uyarlaması geliyor 'Şahsiyet' dizisinin Fransa uyarlaması geliyor
İnci Taneleri dizisinin yeni yol haritası belli oldu; Kanal D ekranında değişim başlıyor İnci Taneleri dizisinin yeni yol haritası belli oldu; Kanal D ekranında değişim başlıyor
Woody Allen emekli olacağını ima etti: Film yapımcılığının tüm romantizmi gitti Woody Allen emekli olacağını ima etti: Film yapımcılığının tüm romantizmi gitti
Nuri Alço'nun sağlık durumunda son durum ne? Nuri Alço'nun sağlık durumunda son durum ne?
NOW TV'nin dev bütçeli dizisi finale sürükleniyor; Show TV yükselişe geçti NOW TV'nin dev bütçeli dizisi finale sürükleniyor; Show TV yükselişe geçti
ÇOK OKUNANLAR
Faiz oranları değişti: 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar... 500 bin TL’nin aylık getirisi uçtu! İşte son rakamlar...
CHP’nin bayram ziyaretinde Yeniden Refah’tan Özel övgüsü: "Özgür Bey tam devlet adamı beyanatı veriyor, işte böyle olur" "Özgür Bey tam devlet adamı beyanatı veriyor, işte böyle olur"
İddia: Bahçeli’nin ardından devreye girdi, Akşener’e bir rica da Erdoğan’dan geldi "Bahçeli’nin ardından devreye girdi, Akşener’e bir rica da Erdoğan’dan geldi"
Yerel seçim sonrası AKP kulislerinde konuşulanlar: "Millet bize iyi bir tokat vurdu" Yerel seçim sonrası AKP kulislerinde konuşulanlar
Belediye Başkanı Güney Beyoğlu'nda masa-sandalye yasağını kaldıracak: Kaybettiklerimizin telafisini sağlamak için uğraşacağım Belediye Başkanı Güney Beyoğlu'nda masa-sandalye yasağını kaldıracak