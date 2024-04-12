Göbeklitepe ve Zeugma rekor kırdı

'Tarihin sıfır noktası' olarak nitelenen ve Urfa'da 2019 yılında resmi açılışı yapılan Göbeklitepe Ören Yeri ile Antep'teki dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan Zeugma Mozaik Müzesi bayramda günlük ziyaretçi rekoru kırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Urfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'nin bugün 11 bin 454 ziyaretçiyi, Antep'deki Zeugma Mozaik Müzesi'nin ise 5 bin 660 kişiyi ağırladığını duyurdu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bu rakamların hem Göbeklitepe Ören Yeri hem de Zeugma Mozaik Müzesi için günlük ziyaretçi rekoru olduğu ifade edildi.