Çiçeklerde sararma neden olur? Çiçek yapraklarındaki sararmayı önleyen yöntem

Bununla birlikte, bazı durumlarda çiçeklerdeki sararma, bitkinin sağlığı veya bakımı ile ilgili sorunların bir göstergesi olabilir. Çiçek yapraklarında görülen sararma, genellikle su, besin, ışık veya hastalık gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

Çiçek yapraklarındaki sararmayı önlemek için öncelikle bitkinin ihtiyaç duyduğu su ve besin maddelerini sağlamak önemlidir.

Lezzet.com.tr'de yer alan içerikte; Bitkilerde oluşan sararmaların nedenleri sıralandı. İşte o nedenler

Nem Dengesini Kontrol Edin



Bitkinin yapraklarının sarıya döndüğünü fark ettiyseniz, stres belirtileri olup olmadığına bakın. Bitkilerde stres faktörü çok fazla veya çok az sudur. Bitkinin nemini kontrol etmek için, toprağa 1 cm kadar parmağınızı sokun. Toprağın altı hala kuruysa az suluyor, çok nemliyse çok fazla suluyorsunuz demektir.

İstenmeyen Haşereleri Atın



Sararan yaprakların en yaygın sebeplerinden biri de haşere enfeksiyonudur. Küçük böcek veya örümcekler, bitkinizi hasta ediyor olabilir. Bu durumda bitkiler için uygun bir haşere ilacı kullanabilirsiniz. Eğer yapraklarda küçük delikler varsa, bitkinizde böcek veya örümcek olduğunu daha net anlayabilirsiniz. Enfeksiyonu temizlemek için, etkilenen dalları budayın.

Güneş Işığı



Bitkinin sarıya dönmesinin muhtemel nedenlerinden biri de, yeterli miktarda güneş ışığı alamamasıdır. Evinizde çok fazla doğal ışık yoksa, bitkiniz gölgeli bir köşede duruyorsa, güneşli bir noktaya taşımayı düşünebilirsiniz. Bazı bitkiler yer değiştirme konusunda hassas olduğu için, sonraki günlerde bitkinizi izleyin.

Soğuk Havadan Koruyun



Birçok bitki soğuk hava ve klimadan hoşlanmaz. Soğuk hava alan çiçeğin yaprakları kısa sürede sarıya döner. Bu yüzden çiçeklerinizi klima veya soğuk bir pencere karşısına koymayın.

Toprak



Bitki, ihtiyaç duyduğu besin maddelerini topraktan alır. Yapraklarda sararma varsa, toprakta besin eksikliği olabilir. Gübre yanıklarından kaçınmak için toprağına dikkat edin. Çiçekçilerin önerdiği toprakları kullanmaya özen gösterin. Toprakta yeteri kadar vitamin ve mineral olmaması da sararmaya yol açar. Bu durumda besin maddeleri bakımından zengin toprakları tercih etmeniz gerekir.

Diğer Yapraklar



Bitkinizin yapraklarında sararma görüyorsanız, bu yaprakları dikkatli bir şekilde budamanız gerekir. Çünkü orta noktadan başlayan sararmalar, kısa süre içinde diğer yapraklara da yayılacaktır. Yaprağı budamak ise, hastalıkların bitkinin tamamına geçmesini engeller.