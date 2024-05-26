NOW TV nasıl böyle bir hata yaptı. Yıllardır kanalın yüzüydü.... Artık Show TV'de

Son dönemin en çok sevilen oyuncularından biri olan Serkay Tütüncü artık Show TV'de... Uzun yıllar boyunca eski adı FOX TV olan NOW TV'de yer alan Serkay Tütüncü bundan böyle Show TV'de olacak.

NOW TV nasıl böyle bir hata yaptı. Yıllardır kanalın yüzüydü.... Artık Show TV'de

Eski adı FOX TV olan NOW TV ekranlarında yayımlanan ''Masumiyet, Kusursuz kiracı, Kirli Sepeti'' gibi dizilerde başrol oyuncusu olan Serkay Tütüncü artık Show TV ekranlarında yayımlanan ''Sandık Kokusu'' dizisinde başrol oyuncusu olarak yer alacak.

Geçtiğimiz bölümde ortaya çıkan Serkay Tütüncü bundan böyle yeni sezonda da kadroda yer alacak. Now televizyon kanalında yayınlanan Kirli Sepeti dizisi Pazar akşamları geniş bir izleyici kitlesini etkiledi. Serkay Tütüncü de dizide Kahraman karakteri ile yer aldı. Oyuncu geçtiğimiz aylarda dizinin kadrosunda ayrılmıştı. Bir süredir dinlenmekte olan Serkay Tütüncü’nün yeniden setlere döndüğü ortaya çıktı.

Show TV’nin yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği, ilgiyle izlenen dizisi ‘Sandık Kokusu’nun kadrosuna başarılı oyuncu Serkay Tütüncü dahil oluyor.

NOW TV nasıl böyle bir hata yaptı. Yıllardır kanalın yüzüydü.... Artık Show TV'de - Resim : 1

Diziye 23. bölümden itibaren dahil olacak olan Tütüncü, Kıvanç karakterine hayat verecek. Kıvanç’ın hikayesi merakla bekleniyor.

Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay’ın yaptığı Sandık Kokusu dizisinin yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun oturuyor.

“Sandık Kokusu”nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

Sandık Kokusu her çarşamba saat 20.00’de Show TV’de.

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