Final yapan Yargı dizisinin başrolünden seyircileri ağlatan itiraf! Seyircileri bir kez daha yıktı

Kanal D ekranlarında 3 yıldır ekranda olan dev bütçeli dizi final yapıyor. Yargı dizisi bu akşam düzenlenen yardım gecesiyle ekran yolculuğunu noktalayacak. Dizinin 3. sezonunda ekibe dahil olan Ulvi Kahyaoğlu da yaşadığı duygu selini anlattı.

YAPTIĞI PAYLAŞIM SEYİRCİLERİ ÜZDÜ

Yargı dizisinin Efe’si Ulvi Kahyaoğlu bu akşam ekrana veda edecek olan Kanal D’de ekrana gelen diziyle ilgili konuşurken duygulandı. Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına konuşan Kahyaoğlu “Ben 3 sezonda dahil olmuş oldum ama Ona rağmen ister istemez buruk bir haldeyim. Her hafta çalıştığınız, eşinizden ailenizden dostunuzdan daha çok gördüğünüz insanlar… Kendi setimiz gerçekten harika bir setti. Öyle olunca; bir de ben açıp Yargı’yı izlemediğim sürece Efe’yi bir daha başka bir yerde görmeyeceğim. Başka bir yerde Efe sahnesi oynamayacağım. O yüzden bir karakterle de vedalaşmak oluyor ya o… Efe ile Tuğçe’yi bir daha görmeyeceğiz… Ilgaz’la Ceylin’i keza…” dedi.

AĞLAMAMAK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTTU

Konuşurken duygulanan genç yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim için her bitiş çok duygulu oluyor. Ben çok hızlı ağlarım. Oyunculuk anlamında değil, ben çok duygulanıyorum. Hızla duygulanıyorum. Biraz daha konuşursam gözlerim dolacak…”