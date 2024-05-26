Final yapan Yargı dizisinin başrolünden seyircileri ağlatan itiraf! Seyircileri bir kez daha yıktı

Yargı dizisi son kez ekranda. Yargı dizisinin finali nedeniyle yıkılan seyirciler bu kez duygusal bir paylaşım nedeniyle çok üzüldüler. Yargı'nın Efe'si Ulvi Kahyaoğlu'ndan seyircileri ağlatan duygusal açıklama

Final yapan Yargı dizisinin başrolünden seyircileri ağlatan itiraf! Seyircileri bir kez daha yıktı

Kanal D ekranlarında 3 yıldır ekranda olan dev bütçeli dizi final yapıyor. Yargı dizisi bu akşam düzenlenen yardım gecesiyle ekran yolculuğunu noktalayacak. Dizinin 3. sezonunda ekibe dahil olan Ulvi Kahyaoğlu da yaşadığı duygu selini anlattı.

YAPTIĞI PAYLAŞIM SEYİRCİLERİ ÜZDÜ

Yargı dizisinin Efe’si Ulvi Kahyaoğlu bu akşam ekrana veda edecek olan Kanal D’de ekrana gelen diziyle ilgili konuşurken duygulandı. Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına konuşan Kahyaoğlu “Ben 3 sezonda dahil olmuş oldum ama Ona rağmen ister istemez buruk bir haldeyim. Her hafta çalıştığınız, eşinizden ailenizden dostunuzdan daha çok gördüğünüz insanlar… Kendi setimiz gerçekten harika bir setti. Öyle olunca; bir de ben açıp Yargı’yı izlemediğim sürece Efe’yi bir daha başka bir yerde görmeyeceğim. Başka bir yerde Efe sahnesi oynamayacağım. O yüzden bir karakterle de vedalaşmak oluyor ya o… Efe ile Tuğçe’yi bir daha görmeyeceğiz… Ilgaz’la Ceylin’i keza…” dedi.

Final yapan Yargı dizisinin başrolünden seyircileri ağlatan itiraf! Seyircileri bir kez daha yıktı - Resim : 1

AĞLAMAMAK İÇİN KENDİNİ ZOR TUTTU

Konuşurken duygulanan genç yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: “Benim için her bitiş çok duygulu oluyor. Ben çok hızlı ağlarım. Oyunculuk anlamında değil, ben çok duygulanıyorum. Hızla duygulanıyorum. Biraz daha konuşursam gözlerim dolacak…”

Bal ve tuz karışımının bilinmeyen etkisi! Üstelik sadece 1 kaşık bile yetiyor... Bal ve tuz karışımının bilinmeyen etkisi! Üstelik sadece 1 kaşık bile yetiyor...
İbni Sînâ'dan hafızaya iyi gelen baharat! 1 kaşık tüketin tüm beyne etki ediyor İbni Sînâ'dan hafızaya iyi gelen baharat! 1 kaşık tüketin tüm beyne etki ediyor
Çöpe atmayıp yutmak gerekiyormuş. 1 tanesini yutmak bile o soruna iyi geliyor Çöpe atmayıp yutmak gerekiyormuş. 1 tanesini yutmak bile o soruna iyi geliyor
Kanal D'nin son dönemde en çok izlenen dizisi : İnci Taneleri'ne yeni başrol Kanal D'nin son dönemde en çok izlenen dizisi : İnci Taneleri'ne yeni başrol
ÇOK OKUNANLAR
Atilla Yeşilada'dan dolarda düşüş açıklaması: Eski duruma döneceğiz Atilla Yeşilada'dan dolarda düşüş açıklaması
Rize'de bulundu, yeniden basılacak: 82 yıl önce yazılmış, dikkat çeken ayrıntılar var Yıllar sonra ilk kez basılacak: Dikkat çeken ayrıntılar var
Yüzde 25 kira sınırı kalktı, uzmanı açıkladı: En yüksek kira artışı ne zaman olacak? Yüzde 25 kira sınırı kalktı, uzmanı açıkladı
Trabzon'da üretiliyor, çaya ve fındığa alternatif oldu: Soğuk havaların vazgeçilmezi, kilosu bin 500 TL! Trabzon'da üretiliyor: Kilosu bin 500 TL!
Şimşek duyurdu: Konut satışında yeni dönem! Konut satışında yeni dönem!