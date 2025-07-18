Herkes Her Sabah Gözünü Açar Açmaz Bunu Yapıyor Ama Kalbi Öldürüyor! Uzmanlardan Kritik Uyarı

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Sigara, alkol ya da elektronik sigara kullanımının sağlığa zararlı olduğu uzun zamandır biliniyor. Ancak kalp uzmanları, görünürde zararsız olan bazı dijital alışkanlıkların da kalp sağlığına en az bu maddeler kadar olumsuz etki edebileceğini belirtiyor.

Kalp ve damar cerrahı Dr. Alexandra Harazi, sabah uyanır uyanmaz telefon ekranına dalmanın sadece stres hormonlarını harekete geçirmediğini, aynı zamanda tüm günün ruh halini etkileyebileceğini söylüyor. “Sağlıklı bir kahvaltı hazırlamak, hafif bir egzersiz yapmak, meditasyonla güne başlamak ya da sadece sevdiklerinizle kısa bir sohbet etmek gibi kalbe iyi gelen aktiviteler yerine, çoğu insan sabahın ilk dakikalarını sosyal medyada geçirmeyi tercih ediyor,” diyen Dr. Harazi, bu alışkanlığın uzun vadede olumsuz sağlık sonuçlarına neden olabileceği konusunda uyarıyor.

STRES KALBİN DÜŞMANI

Texas Üniversitesi’nde görev yapan kardiyolog ve tıp profesörü Dr. Paul Bhella da benzer bir uyarıda bulunarak, hem kısa süreli hem de kronik stresin kalp krizi, yüksek tansiyon ve kalp yetmezliği riskini artırdığını ifade ediyor. Özellikle sabah saatlerinde yaşanan bilgi bombardımanı ve sosyal medya kaynaklı kaygının, kalp ritmi üzerinde ciddi baskı oluşturduğuna dikkat çekiyor.

BİLGİ AKIŞI YORGUNLUK NEDENİ

Psikologlar ise modern çağın getirdiği sürekli uyarılara karşı beynin yeterince dinlenemediğini vurguluyor. Uyanır uyanmaz telefon ekranına yönelmek, beynin dopamin seviyelerini altüst ederek günün daha başlangıcında yorgunluk ve tükenmişlik hissi yaratabiliyor.

UZMANLARDAN SAĞLIKLI SABAH ÖNERİSİ

Uzmanlar, güne daha sağlıklı ve dengeli başlamak isteyenlere şu önerilerde bulunuyor:

Uyanır uyanmaz en az 30 dakika boyunca telefondan uzak durun.

Hafif bir yürüyüş veya nefes egzersiziyle zihninizi canlandırın.

Dengeli bir kahvaltıyla metabolizmanızı destekleyin.

Sosyal medya yerine doğal ışık ve temiz hava ile güne merhaba deyin.

Kaynak: Haber Merkezi