İbni Sînâ'dan hafızaya iyi gelen baharat! 1 kaşık tüketin tüm beyne etki ediyor

Unutkanlık sorunuyla karşılaşan bireylerin yaşam tarzı alışkanlıklarını gözden geçirmeleri ve gerekirse uzman bir doktora danışarak bu durumu kontrol altına almaları önemlidir. Unutkanlık problemi genellikle altında yatan bir nedeni olduğu için bu nedenin belirlenmesi ve uygun önlemlerin alınması sorunun üstesinden gelmede önemli bir adım olacaktır.

UNUTKANLIĞA İYİ GELEN DOĞAL BİTKİLER

İbni Sînâ, tıp alanında yaptığı çalışmalarla bilinen önemli bir İslam bilgini ve hekimdir. Onun eserlerinden biri olan "Kanun" adlı kitabında hafızayı güçlendirmek için önerdiği baharatlar arasında karabiber, zencefil ve tarçın bulunmaktadır. Bu baharatların hafızayı güçlendirdiğine dair yapılan modern araştırmalar da İbni Sînâ'nın önerilerini desteklemektedir.

İbni Sînâ, yani Batı dünyasında Bilge Doktor olarak da bilinen İslam dünyasının önemli filozoflarından biridir. Tıp, felsefe, matematik, astronomi gibi birçok alanda önemli katkıları olan İbni Sînâ'nın hafızaya iyi gelen baharatlar konusundaki tavsiyeleri de dikkat çekicidir.

İbni Sînâ'ya göre, hafızayı güçlendirmek ve zihinsel performansı artırmak için kullanılabilecek doğal yöntemlerden biri de baharatlardır. Yeni Akit'in derlediği habere göre; Hafıza güçlendiren baharatlar da belli oldu.

İbni Sina’ya göre beyni güçlendiren baharatların başında biberiye, zencefil, zerdeçal ve hardal geliyor. Bu baharatları tüketenlerin hafızalarının güçlendiği bildirim tarafından da ispat edilmiştir.

Biberiye: Biberiye, zihinsel performansı artırabilir ve bilişsel fonksiyonları destekleyebilir.

Zencefil: Sindirimi kolaylaştıran zencefil hafızayı kuvvetlendirir. Bulanık görmeye iyi gelir ve mideye faydalıdır.

Biberiye: Biberiye, zihinsel performansı artırabilir ve bilişsel fonksiyonları destekleyebilir.

Zencefil: Sindirimi kolaylaştıran zencefil hafızayı kuvvetlendirir. Bulanık görmeye iyi gelir ve mideye faydalıdır.



Zerdeçal: Ruh hastalıklarına iyi gelen zerdeçal, nöral yapılı hastalıklara şifadır. Kusmayı durdurur.

Hardal: Aç karnına tüketilirse zekâyı artırır. Suyu kulak ve diş ağrıları için damla şeklinde kullanılır ve balgamı önler.

Kaynak: Yeniçağ, Youtube.com,