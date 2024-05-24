Ben Bu Cihan'a Sığmazam final yaparken Oktay Kaynarca'nın yeni projesi sızdı

ATV ekranlarında yayımlanan Ben Bu Cihan'a Sığmazam final yaparken ATV'de yeni bir program başlıyor. Oktay Kaynarca ile "Alan"başlıyor!

Ben Bu Cihan'a Sığmazam final yaparken Oktay Kaynarca'nın yeni projesi sızdı

Oktay Kaynarca'nın başrol oyuncusu olduğu ATV dizisi Ben Bu Cihan'a Sığmazam final yaparken Oktay Kaynarca'nın yeni projesi de belli oldu. Ben Bu Cihan'a Sığmazam dizisi biter bitmez Oktay Kaynarca şaşırtan bir yarışma programıyla ekranda olacak.

OKTAY KAYNARCA'NIN YENİ PROJESİ

Dizidoktoru.com'daki habere göre; Ekranların izlenme rekorları kıran yeni nesil yarışması Alan, televizyonların başarılı ve sevilen ismi Oktay Kaynarca sunumuyla yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Ben Bu Cihan'a Sığmazam final yaparken Oktay Kaynarca'nın yeni projesi sızdı - Resim : 1

“The Floor” adıyla tüm dünyada reyting rekorları kıran “Alan”, Hollanda, İspanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Almanya, Ukrayna, Macaristan’dan sonra şimdi de Türkiye’de yayınlanacak.

Rakiplerini ele, alanını genişlet, en sona kal ve büyük ödülü kazan!

100 yarışmacı, 100 kategori, 1.000.000 TL ödül

Ben Bu Cihan'a Sığmazam final yaparken Oktay Kaynarca'nın yeni projesi sızdı - Resim : 2

Alan Hakkında

Sistemin rastgele seçtiği bir yarışmacı çevresinde bulunan rakiplerinden birini düello yapmak üzere seçiyor ve seçtiği rakibinin kategorisinde düello için karşı karşıya geliyorlar. 45'er saniyesi olan yarışmacılar ağırlıklı olarak görseldeki kişi veya nesneyi bilmeye çalıştıkları düellolarda yarışıyor. Doğru cevap verildiğinde sıra rakiplerine geçerken yanlış cevap verilirse doğru cevap verene kadar aynı görsel ekranda kalmaya devam ediyor "Pas" denildiğinde sürelerinden 3 saniye gidiyor ve yeni bir görsel ekrana geliyor. Süresi biten yarışmacı elenerek yarışmadan ayrılıyor, kazanan kişi düelloyla devam etmek isterse alanındaki rakiplerinden birini daha seçiyor ve yeni bir düello başlıyor. Yendiği rakibinin alanını da kazandığı için düello için seçebileceği rakip dolayısıyla da kategori sayısı artmış oluyor. Devam etmesi kendi avantajına çünkü günün sonunda en büyük alana sahip olan yarışmacı 100.000 TL kazanıyor. En fazla yarışmacıyı eleyen de günün birincisi oluyor. Devam etmek istemezse alana geri dönüyor. Eğer düelloyu kazanan kişinin kategorisinde yarışılmışsa kazanan kişi elenen kişinin kategorisini alarak yarışmaya devam ediyor.

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