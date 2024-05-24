Kızılcık Şerbeti’ne bir başrol daha veda etti! Apar topar kadrodan ayrıldı

Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde beklenmedik veda! Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Yiğit Kirazcı sezon başında “Rüzgâr” rolüyle dahil olduğu Gold Film imzalı “Kızılcık Şerbeti” dizisinden ayrılıyor. Başarılı oyuncu vedası öncesi yeni bir anlaşmaya imza attı. Yiğit Kirazcı Shine Medya’nın sahibi Adil Şentekin’le yeni bir yarışma için el sıkıştı.

SEVİLEN KANAL GERİ DÖNÜYOR

Ünlü oyuncu 9 yıl aradan sonra tekrar ülkemizde yayına başlayan CNBC-e’de ekrana gelecek olan İngiltere’nin fenomen yarışma programı “Letterbox Türkiye”yi sunacak. Yiğit Kirazcı yarışmayla yaz boyu ekranda olacak.

YENİ SEZON NE ZAMAN?

Kadrosunda sevilen oyuncuların yer aldığı “Kızılcık Şerbeti” dizisi Eylül ayında yeni bölümleriyle ekranda olacak. Yeni bölümlerin çekimleri ise Ağustos ayında başlayacak.

Yiğit Kirazcı, 17 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Burhaniyeli olan ünlü oyuncu Koç Lisesinden mezun olmuş ardından da Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklam Bölümünü bitirmiştir. Üniversite yıllarında modellik yapmış, pek çok reklamda oynamış ve aynı zamanda oyunculuk eğitimi almıştır.