Yaş olarak hasat ediliyor. Ancak kurusundan 1 tane yemek bile faydasını katlıyormuş

Birçok insanın sevdiği meyve olan cennet hurmasının son faydası herkesi şaşkına çevirdi! Yeniçağ'da aktarılan bilgilere göre; Kan tahlilinde direkt olarak anlaşıldığının belirtilmesi dikkat çekti. Trabzon hurması da denilen cennet meyvesi adeta şifa deposu meyveler arasında yer alıyor.

KURUSU FAHA FAYDALIYMIŞ

Uzmanların iddiasına göre cennet hurmasının kurusu çok daha faydalı. Peki kurutulmuş cennet hurması vücuda ne gibi faydalar sağlıyor?

Cennet hurması kurusu faydaları arasında en önemlisi bağışıklık sistemini güçlendirmesidir. Böylece hastalıklara karşı direnciniz artar. Cennet hurması kurusu içeriğindeki yüksek lif sayesinde mide ve bağırsak sağlığına iyi gelir. Doğal cennet hurması kurusu vücudunuzun temizlenmesi için bitkisel bir kaynaktır.

Cennet hurması kurusu sağlık için faydalı bütün antioksidanları içerir. Cennet hurması kurusu yararları arasında gözleri güçlendirmesi de vardır.

İçindeki antioksidanlar sayesinde göz sağlığına iyi gelir.

Özellikle yaşlıların göz sağlığı için oldukça faydalıdır. Cennet hurması kurusu bağırsak hareketleri için gerekli lifleri içeriğinde barındırır.

Bu sayede sindirim sistemini düzenler ve dengeler.

Sağlıklı bir sindirimine sahip olmak istiyorsanız siz de düzenli olarak cennet hurması kurusunu tüketebilirsiniz. Diyabet hastalarında kısa sürede açlık hissi oluşabilir. Cennet hurması zengin lif içeriğiyle açlık seviyesini dengeler.

Cennet hurmasının karbonhidrat içeriği çoktur. Bu nedenle şeker hastası olanlar cennet hurması tüketirken dikkatli olmalıdır. Aşırıya kaçmamalıdır.

Kaynak: youtube.com, nefisyemektarifleri.com