Kanal D'nin son dönemde en çok izlenen dizisi : İnci Taneleri'ne yeni başrol

Perşembe akşamları izlenme rekorları kıran İnci Taneleri dizisine 2.sezon onayı çıktı. Öte yandan dizinin kadrosu da yeni sezonda genişliyor.

Kanal D ekranlarında yayımlanan ve reyting rekorları kıran diziye 2 yeni başrol geliyor. Kadrosunda Yılmaz Erdoğan ile birlikte Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Sera Kutlubey, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, Bora Cengiz ve Gülenay Kalkan gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisi kadrosunu genişletiyor. Yeni oyuncular dizinin 2.sezonunda kadroda yer alacak.

Diziye son olarak yakışıklı oyuncu Bora Cengiz dahil olmuştu.

16.Bölüm Özeti:

Nehir, Azem’in kendisine ulaşmasını engellemek için elinden geleni yapar. Azem sonunda bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Cihan, babası ile ablasının tam ortasında, hangi tarafı seçeceğini bilemez haldedir. Üstelik Rezzan ile başlarının belaya girmesi de an meselesidir. Dilber, hayatına bir karabasan gibi çöken Zahir’den tamamen kurtulmak için gözünü iyice karartır. Piraye, Cenk’le olan ilişkisini bitirip Azem’e yeni bir adım atmayı düşünürken hayatının en büyük şoklarından birini yaşayacaktır.