Yaz aylarında karpuz yerken dikkat edin! O bölümünü asla yemeyin

Karpuz, yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biridir. Özellikle sıcak havalarda tüketildiğinde vücudun sıvı ihtiyacını karşılamak için oldukça etkilidir. Karpuzun neredeyse tamamı sudan oluşmaktadır ve bu özelliğiyle vücuda önemli bir sıvı desteği sağlar.

Ayrıca karpuz, içerdiği vitamin ve minerallerle de vücuda birçok fayda sağlar. C vitamini, A vitamini, likopen ve potasyum gibi önemli besin maddelerini içerir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir, göz sağlığını korur, cilt sağlığını destekler ve kasların fonksiyonunu düzenler.

Ancak, karpuz tüketirken dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bulunmaktadır:

Karpuz tüketirken 5 kurala dikkat!



• Ara öğünü tercih ederseniz karpuzu yemeklerden en erken 2 saat sonra tüketin. Bu hem kan şekerinin dengeli seyretmesini, hem de sindirim sistemine aşırı yüklenmeyi engelliyor.

• Yemekle berber tüketecekseniz o öğünde ekmeği azaltın. Çünkü her 2 besin de karbonhidrat grubuna girdiği için aynı öğünde tüketilmeleri yemeğin karbonhidrat yükünü arttırıyor, bunun sonucunda da kilo kontrolünü güçleştiriyor.

• Karpuz fazla olgunlaştıkça orta kısımlarında bozulmalar ve çürümeler başlıyor. Kesildiğinde kötü koku veya ekşi bir tat hissederseniz asla yemeyin.

• Su içeriği yüksek, asit seviyesi düşük olduğu için kolay bozulan bir meyve. Bu nedenle kestikten sonra buzdolabında 3 günden fazla saklamayın.

• Karpuzun çekirdeği sindirilemediği için fazla tüketmemenizde fayda var, çekirdeğinin kabuklarını çıkartıp yiyebilirsiniz.