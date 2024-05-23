Yalı Çapkını dizisinde başroldü! Mert Ramazan Demir'den yeni proje

Star TV ekranında izleyici ile buluşan Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i Mert Ramazan Demir yenir bir projeye evet dedi anlaşmayı resmen imzaladı. Haziranda dizisi sezon finali yapacak olan Mert Ramazan Demir bir yıl boyunca o projede yer alacak. İşte Mert Ramazan Demir'in yeni projesi

Yalı Çapkını dizisinde başroldü! Mert Ramazan Demir'den yeni proje

Star TV ekranında izleyici ile buluşan Yalı Çapkını dizisinin Ferit karakterine can veren Mert Ramazan Demir yeni bir proje ile gündeme geldi. Haber7'de yer alan habere göre; Mert Ramazan Demir'in yeni projesiyle ilgili detaylar da belli oldu.

MERT RAMAZAN DEMİR'DEN YENİ PROJE

2016'da Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi ile ekran yolculuğuna başlayan ve Star TV ekranında reytinglere doymayan Yalı Çapkını'nda Ferit Korhan rolü ile çıkışını yakalayan Mert Ramazan Demir yenir bir proje için anlaştı.

Yalı Çapkını dizisinde başroldü! Mert Ramazan Demir'den yeni proje - Resim : 1

Bilindiği üzere Yalı Çapkını dizisinin sezon finali tarihinin 7 Haziran olduğu kulislerde konuşulan bilgiler arasında. Dizinin başrolü Mert Ramazan Demir de yeni imzaladığı reklam anlaşması ile gündeme geldi.

OYUNCULUĞA 18 YAŞINDA BAŞLADI

18 yaşından beri oyunculuk kariyerine devam eden Mert Ramazan Demir, dizi oyunculuğuna devam ederken diğer yandan da reklam filmlerinde boy gösteriyor. Geçen sezon bir içecek reklamında rol alan oyuncu yeniden aynı marka ile işbirliği yaptı.

Yaptığı reklam filmi ile beğeni toplayan Mert Ramazan Demir'in yabancı bir yönetmen ile, oldukça büyük bütçeye sahip bir reklam filmi çekeceği gelen bilgiler arasında. Ünlü oyuncu önümüzdeki hafta sete çıkacak.

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