Kendi dondurmanızı kendiniz yapın. Bu basit teknikle hızlıca dondurma hazır oluyor

Evde dondurma yapmak, lezzetli ve keyifli bir aktivite olabilir. Kendi dondurmanızı yapmak, marketten aldığınız hazır dondurmaların aksine daha sağlıklı ve doğal bir seçenek sunar. Ayrıca kendi damak zevkinize göre farklı malzemeler ekleyerek özgün tatlar yaratabilirsiniz.

Evde dondurma yapmanın en temel malzemeleri süt, krema ve şekerdir. Bu malzemeleri kullanarak hızlıca dondurma hazırlayabilirsiniz. İhtiyacınız olan diğer malzemeler ise vanilya özütü veya çikolata gibi tatlandırıcılar olabilir.

EVDE DONDURMA TARİFİ

1 PAKET SALEP İLE 1 KİLOGRAM DONDURMA

Meyvelerle ya da soslarla süsleyebileceğiniz kolay bir tarif...

Malzemeler:

1 kilogram çiğ süt (ya da günlük süt)

1 su bardağı toz şeker

1 paket salep (17 gram)

Çiğ süt kullanacaklar için sütü tencereye alın. 15 dakika kadar kaynatın. Kaynatın ve sonrasında soğumaya bırakın. Sütün içine şeker ve salebi ekleyerek mikserle çırpın. Ocağa sütü alın ve kısık ateşte mikserle karıştırmaya devam edin. Kaynamaya başlayıp kıvam alınca ocaktan alın.

Oda sıcaklığına gelene kadar ara ara mikserle karıştırarak soğutun. Soğuyan karışımı donduracağınız kaba alın ve dondurucuya atın. Saat başı dondurucudan çıkarıp mikserden geçirin. Bu işlemi 3-4 kez tekrar edin. Son kez karıştırdıktan sonra dolaba atın ve tekrar soğutun. Ardından çıkarıp dondurma kaşığıyla şekil vererek servis edin.

3 MALZEMELİ PRATİK DONDURMA

Basit ve hızlı bir dondurma keyfi mi istiyorsunuz? İşte aradığınız tarif:

Malzemeler:

400ml süt

2 bardak krem ​​şanti

1 su bardağı toz şeker

Yapılışı:

Öncelikle toz şekeri ve sütü bir tencereye alarak şeker eriyene kadar kısık ateşte pişirelim. Daha sonra soğutalım. İçerisine krem şantiyi ekleyerek mikser yardımı ile iyice çırpalım. Daha sonra 6 saat kadar buzlukta donduralım.

Kaynak: ntv.com.tr, youtube.com