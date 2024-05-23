Acısız ve ağrısız! Sadece 5 gün içinde nasırı kökünden sökecek yöntem

Nasır, ayaklarda veya ellerde sürtünme, basınç veya sürekli tekrarlanan hareketler sonucunda ciltte oluşan kalınlaşmış bir bölgedir. Bu durum genellikle yanlış ayakkabı giyme, aşırı spor yapma veya ağır işlerde çalışma gibi sebeplerden kaynaklanabilir. Ayrıca genetik faktörler, obezite ve ayak deformiteleri de nasır oluşumunu etkileyebilir. Nasır oluşumunu engellemek için uygun ayakkabı giymek, düzenli olarak ayak bakımı yapmak ve aşırı basınçtan kaçınmak önemlidir. Tedavi için ise nasırın bulunduğu bölgenin yumuşatılması ve düzenli olarak törpülenmesi önerilmektedir. Eğer nasır şiddetli ise bir sağlık profesyoneline danışmak önemlidir.

NASIRA KARŞI DOĞAL ÇÖZÜM

Posta’nın haberine göre; Nasır oluşması genelde ciddi bir hastalığın habercisi olmadığı vurgulanırken ancak kişiyi rahatsız ettiği için evde uygulanabilecek doğal yöntemlerle giderilmesi sağlandığı vurgulandı. Bu etkili yöntem cildinizi yumuşatır ve sadece 5 gün içinde topuklarınızdan çatlakların yok olmasına yardımcı olacak…

İşte o yöntem…

LİMON

Tek ihtiyacınız olan bir limon rendelemek. Rendelenmiş limonu nasırlarınıza koyun ve 15 dakika bekletin. Sonuç almak için bu ilacı birkaç gün boyunca yapın.

EPSOM TUZU VE PAPATYA ÇAYI İLE AYAK BANYOSU

Bu inanılmaz ayak banyosu, ayaklardaki nasır ve yarıkların giderilmesinde çok etkilidir. Sıcak bir papatya çay banyosuna bir avuç Epsom tuzu koyun. Ayaklarınızı en az 10 dakika bekletin, sonra nasırları bir ponza taşıyla kazıyın.

ASPİRİN YÖNTEMİ

Birkaç damla suyun içine birkaç tane a’spirin karıştırarak koyu bir macun kıvamında karışım yapılır. Nasırın üzerine bu a’spirin macunu sürülür ve bir bandaj ile kapatılarak gece boyunca bekletilir. Bu işlem nasır kaybolana kadar sürekli tekrarlanmalıdır.

KABARTMA TOZU VE LİMON

Bir kabın içerisine ılık su ve 2 yemek kaşığı limon suyu ekleyin. Nasırlı bölgeyi bu solüsyonda 2 dakika beklettikten sonra, kabartma tozunu da ilave edin. Ardından nasırlı bölgeyi 5-10 dakika daha bekletin ve nasırları ovarak çıkartın.

İNCİR YÖNTEMİ

Yeşil, olgunlaşmamış incir suyu eller ve ayaklardaki nasırlar için etkili bir çözüm yoludur. Tedavi için, yeşil incirler koparıldıktan sonra suyu sıkılır ve günde 3 kez nasırlı bölgelere uygulanır. Bu ev i’lacı nasırın geçmesini sağlarken aynı zamanda tekrarlanmasını önler.

İNCİR VE KINA YÖNTEMİ

Nasır ve siğiller için sadece 1 avuç ve kına 1 adet kuru incir gerekli. İncirin kabuklarını soyun ve bir kaseye alın. Üzerine bir avuç kınayı döküp karıştırın. Nasır olan bölgeye uygulayın ve bölgeyi bir tülbent veya poşet ile sarıp 3 gün bekletin. Süre sona eriğinde ayağınızdaki nasırları söküp alabilirsiniz.

ELMA SİRKESİ

Nasır nasıl geçer biliyor musunuz elma sirkesi ile! Elma sirkesi, ayak nasırını temizlemek için etkili olan, güçlü bileşiklere sahip bir maddedir. Elma sirkesinin asidik yapısı, nasırın sert derisini yumuşatarak parçalar.. Uygulanışı : Bir ölçü elma sirkesine, 4 ölçü su ekleyip karıştırın. Nasırlı bölgeyi, bu karışımın içerisinde 20 dakika bekletin. Ardından nasırlı bölgeyi ovalayarak kaldırabilirsiniz. Ancak bu işlemler sırasında sabırlı olmaya özen gösterin. Nasırı çok fazla zorlamak, enfeksiyona neden olabilir.

HARDAL YAĞI VE MEYAN KÖKÜ EZMESİ

Bu garip ama etkili bir yöntem. Çok ince bir toz elde etmek için 2 veya 3 çubuk meyan kökü öğütün. Bir macun yapmak için yarım çay kaşığı hardal yağı ekleyin. Bu macunu doğrudan nasırlara uygulayın ve gece boyunca bir bandajla sarın. Sonuç almak için bu yöntemi 3-4 kez tekrarlayın. Not: Verilen yöntemler alternatif tıp yöntemleridir. Herhangi bir yan etki görülmemesine karşı, ilk olarak uzman bir doktora danışmanız gerekebilir.