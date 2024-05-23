Kızılcık Şerbeti’nde flaş gelişme! Diziye veda eden oyuncular belli oldu

Kızılcık Şerbeti dizisinden 2 üzücü haber birden! Gold Film'in Show TV için çektiği Kızılcık Şerbeti dizisinin sezon finalinin ayrılıklara sahne olacağı iddia ediliyor. Dizinin hayranları heyecanla sezon finalini beklerken, kadrodan ayrılacak karakterlerin de belli olduğu konuşuluyor.

Dizinin sezon finalinde yaşanacak ayrılıkların, izleyicilere duygusal anlar yaşatacağı ve büyük bir etki yaratacağı söyleniyor. Gold Film'in bu hamlesiyle sezon finaline yüksek bir izleyici kitlesiyle ulaşmayı hedeflediği de gelen bilgiler arasında.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; “Kızılcık Şerbeti” dizisinin 7 Haziran’daki sezon finaline 3 bölüm kaldı. Ketche’nin yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından yazılan senaryosu peş peşe bomba etkisi yaratacak sahneleriyle seyirciyi şaşırtacak. Kulislerde dizinin ana kadrosundan ayrılıkların yaşanacağı konuşuluyor.

Arslan ailesinin büyükannesi Sönmez’le ilgili de çarpıcı bir gelişme yaşanacak. Dizinin sezon finalinde usta oyuncu Aliye Uzunatağan’ın hayat verdiği Sönmez’in başına talihsiz bir olay gelecek. Sönmez daha sonra bir gemi seyahatine çıkacak. Yeni sezonda gemi seyahatinden dönüp dönmeyeceği ve diziden ayrılacak oyuncular merak konusu…