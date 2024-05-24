Sivas'ın en değerlisi. Hasadı başladı! Kurutulup yüzlerce liraya İstanbul'a gönderiliyor

Sivas'ın en değerli bitkilerinden biri olan madımak otunun hasat zamanı geldi! Bu özel bitki, Sivas'ın verimli topraklarında yetişir ve hasat edildikten sonra özenle kurutularak İstanbul'a gönderilir. Madımak otu, yüzyıllardır Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olmuştur. Sağlığa olan faydalarıyla da bilinen madımak otu, yüksek fiyatlarıyla da dikkat çekmektedir.

MADIMAK YEMEĞİNİN TARİFİ NASILDIR?

İçin Malzemeler

Yarım kg madımak

5-6 yemek kaşığı sıvı yağ

2 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım çay bardağı bulgur

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

50 gram pastırma

5 su bardağı + 2 su bardağı sıcak su

MADIMAK HAZIRLANIŞI

Madımağın köklerini, sararmış yapraklarını ve içerisinden çıkan farklı otları güzelce ayıklayalım.

Temizlediğimiz madımakları 3-4 defa bol suyla yıkadıktan sonra suyunu süzelim.

Daha sonra tutam tutam alarak ince ince kıyalım.

Doğrama işlemi bittikten sonra soğan ve sarımsağı doğrayalım.

Ardından pastırmayı da çok büyük olmayacak şekilde keselim.

Tencereye sıvı yağ alalım. Üzerine doğradığımız soğan ve sarımsağı ilave edip soğanlar hafif pembeleşinceye kadar kavuralım.

Kavrulan soğana pastırmayı da ekleyerek 1-2 dakika daha kavurmaya devam edelim.

Daha sonra domates salçası, tuz, pul biber ve karabiberi ilave ederek salçanın kokusu çıkıncaya kadar kavuralım.

Doğradığımız madımakları da ilave edelim ve madımakların rengi dönünceye kadar kısık ateşte 10 dakika kavuralım.

Yeterince kavrulduktan sonra madımağa yıkanmış bulguru ekleyerek 1-2 tur karıştıralım.

Son olarak yemeğimize sıcak su ilave ederek karıştıralım.

Tencerenin kapağını kapatarak kısık ateşte bulgurlar ve madımaklar yumuşayıncaya kadar pişirelim. Yemeğimiz piştikçe koyulaşacaktır. Bu yüzden ara ara karıştırarak kontrol edelim. Eğer gerekirse sıcak su ilavesi yapabilirsiniz. Ben sonradan yaklaşık 2 su bardağı daha sıcak su ekledim.

Ocağı kapattıktan sonra yemeğimizi yaklaşık 10 dakika dinlendirelim. Yanında yoğurtla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

Madımak otunun lezzeti ve sağlık faydalarıyla bilinen bu eşsiz bitki, Sivas'ın doğal zenginliklerinden sadece biridir. Geleneksel lezzetlerin ve sağlıklı beslenmenin önem kazandığı günümüzde, madımak otunun değeri her geçen gün artmaktadır.

Kaynak: nefisyemektarifleri.com, youtube.com