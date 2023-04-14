Aldığınız baharat sahte veya bayat olabilir! İşte anlamanın 5 yolu

Baharat satın alırken dikkatli olmak gerekmektedir. Eğer satın aldığınız baharatın bayat olduğundan şüphe ediyorsanız anlamak için 5 yol var.

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Aldığınız baharat sahte veya bayat olabilir! İşte anlamanın 5 yolu

Türk mutfağında çokça baharat kullanmaktayız. Baharatlar yemeklerimize lezzet katmaktadır. Uzmanlar baharatların mutlaka yemeklere ve çorbalara eklenmesi gerektiğini söylerler. Yüz yıllardır şifacı olarak bilinen baharatlar son dönemde zehir saçıyor.

UYANIKLAR SAĞLIĞIMIZI TEHLİKEYE ATIYOR

Bazı uyanıklar sahte baharat satarak sağlığımızı tehlikeye atıyorlar. Akşam'da yayınlanan bir içerikte; Baharatların taze olup olmadığını anlamamızı sağlayacak 5 yol paylaşıldı. İşte bilmeniz gerekenler.

Baharatların orjinalliği önemli. Çünkü bayat baharatlar aroma vermezler. Peki baharat seçerken nelere dikkat etmeli? Orjinal baharat nasıl anlaşılır?

Aldığınız baharat sahte veya bayat olabilir! İşte anlamanın 5 yolu - Resim : 1

Gerçek baharatı anlamanın yolu

Baharat seçerken 2 önemli nokta vardır: Görüntü ve koku...

Baharatları seçerken, öğütülmüş değil bütün olanları seçmek her zaman daha iyidir. Öğütülmüş baharatlar genellikle katkı maddeleri ile seyreltilir.

Baharata dokunduğunuzda elinize renk vermemesi gerekir. Renginin çıkması gıda boyası içerdiği anlamına gelebilir.

Ambalaja dikkat edin. Ürünü toz, nem ve diğer kokulardan korumalıdır. Cam olanları tercih etmeniz tavsiye edilir. Cam, koku ve nemin içeri girmesine izin vermez ve baharatın aromasını etkilemez.

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