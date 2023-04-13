19 yıllık tatlıcı Kazandibi tatlısının püf noktasını paylaştı! Kıvamı böyle daha iyi oluyor..

Uzun yıllardır Türk mutfağından eksik olmayan kazandibi tatlısı, Ramazan ayında da sofraları süslemeye devam ediyor. Bu hafif tatlı sadece sofralarımızı değil lüks restoranları bile süslüyor.

Peki usta aşçılar nasıl yapılıyor?

19 yıllık aşçının tarifi bir anda popüler oldu. Habertürk'te yer alan içerikte; Lezzetli kazan dibi tatlısının püf noktaları paylaşıldı. İşte o tarif.

GERÇEK KAZANDİBİ TARİFİ

MALZEMELER

- 1 litre süt

- 1 su bardağı (200 gr) şeker

- 1 tavuk göğsü (pişmişinden 75 gr kullanılacak- tel tel ayrılmış 2 avuç)

- 400 gr sübye

SÜBYE MALZEMLERİ

- 250 gr kırık pirinç

- 400 ml su

KAZANDİBİ TATLISININ HAZIRLANIŞI

*Kazandibini yapmak için bir gece öncesinden 250 gram pirincin üzerini 3 parmak geçecek kadar su koyup bekletin. Daha sonra bu su sübye yapımı için kullanılıyor.

*1 tavuk göğsünü düdüklü tencereye koyun. Üzerini geçecek kadar su ekleyip düdüklü tencerede kilitlendikten sonra 12 dakika haşlayın. Normal tencere de yapıyorsanız 25-30 dakika haşlayın. Süreler tavuğun tiftiklenmesi için önemli.

*1 gece suda bekletilmiş pirinci suyu ile blender yardımıyla 2-3 dakika, pürüzsüz oluncaya kadar çekin.

*Daha sonra 400gr sübyeyi en ince süzgeçten geçirerek tencereye koyun. Geri kalan sübyeyi diğer sütlü tatlılarınız için saklayabilirsiniz. Bu kullanılan nişasta orijinal tariflerin olmazsa olmazıdır.

*Haşlanan tavuğu sıcakken çatalla tel tel ayırın. Mümkün olduğunca ince ayırmaya özen gösterin. *Haşlanmış tavuğun 75 gramı yani 2 avuç kadarı kazandibi yapımı için yeterli olacaktır.

*Sübyenin (nişasta) üzerine 1 litre sütü ekleyin ve 5-10 dakika kaynatın. Ardından incelttiğiniz tavukları içerisine ekleyin.

*Ardından 15 dakika tahta kaşıkla karıştırarak pişirin. Tahta kaşık kullanımı muhallebi kıvam aldıkça tavukların incelmesine yardımcı olur.

*Muhallebi karışımının içerisine 1 su bardağı şekeri ekleyip 10 dakika kısık ateşte çırparak pişirmeye devam edin.

*Muhallebiyi ocaktan alın ve mümkünse metal bir tepsiye veya ısıya dayanıklı cam bir tepsiye muhallebiden bir parça dökün ince bir tabaka halinde yayın. Ocağın üzerinde kısık ateşte her tarafını eşit şekilde açılamamasına dikkat ederek yakın. Yakarken önce karamel kokusu gelmeli ardından çok hafif acı kokusu gelemeye başlayınca yakma işlemi tamamlanmış demektir. Ardından kalan muhallebiyi üzerine dökün.

Oda sıcaklığında yarım saat bekletin, ardından buzdolabına koyun. Dilimlemeden önce bıçağınızı biraz ıslatmanız daha rahat servis etmenize yardımcı olur. Afiyet olsun!