TRT1 iddialı diziyi bitiriyor.. Yeni sezonda artık ekranda göremeyeceksiniz..

Son dönemde komedi, aksiyon, dram ve gerilim gibi birbirinden farklı türde dizi projelerine imza atan TRT1, yaptığı çalışmalarla dikkat çekerken bugün flaş bir karara imza attı.

Alparslan Büyük Selçuklu, Gönül Dağı, Teşkilat, Alsancak, Yürek Çıkmazı, Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı gibi dizileriyle son dönemlerde öne çıkmayı ve reyting listelerini altüst etmeyi başaran TRT1 aldığı yeni kararla şaşkına çevirdi.

REYTİNG REKORTMENİ DİZİ FİNAL YAPIYOR

Bilindiği üzere Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı projesinin devamı niteliğinde çekimleri gerçekleştirilen ve birkaç aydır yayın faaliyetini sürdüren Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı dizisi reytinglerde yeterli ölçüde verim alamadı.

Tüm uğraşlar sonuçsuz kaldı ve hal böyle olunca TRT1, bin bir umutlarla ekrana taşıdığı dizi hakkında final kararı almak durumunda kaldı. Son düzlüğe giren ve artık final için geri sayım başlatılan Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı, 26 Mayıs tarihinde ekranlara veda ediyor.

Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı’nın yönetmenliğini Berat Özdoğan, yapımcılığını Yusuf Esenkal ve senaristliğini Uğur Uzunok, Hamza Akyıldız, Abdülhamit Işık, Esma Koç üstleniyor.

TEŞKİLAT DEVAM EDECEK Mİ?

Öte yandan pazar akşamları ekrana gelen Teşkilat dizisinin devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Edinilen bilgiye göre Teşkilat dizisi yeni sezonda da ekranda olmaya devam edecek.

(haber7) (gerçekgündem)