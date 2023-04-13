Alparslan Büyük Selçuklu’dan ayrıldı! Yeni dizisi herkesi çok şaşırtacak..

Çağatay Ulusoy bomba gibi bir diziyle geri dönüyor. Dizinin oyuncu kadrosu yıldızlar geçidine dönmüş durumda.

Yağmur Taylan ile Durul Taylan ikilisinin yönetmenlik koltuğunda oturduğu ve ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy’un da anlaşma sağladığı Kübra dizisinde transferlere bir yenisi daha eklendi.

PEŞ PEŞE YENİ İSİMLER KADROYA GİRİYOR

TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu’da senaryo gereği Alparslan ve Süleyman’ın amcası rolüyle kameralar karşısına geçen Uygar Özçelik, Kübra dizisiyle sözleşme imzaladı.

Bir dönem Alparslan Büyük Selçuklu’da oynadığı ‘İbrahim Yınal’ karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan ve performansıyla izleyenlerin takdirini toplayan Uygar Özçelik’in Kübra dizisinde hangi rolle ekran önüne çıkacağı belli oldu.

Daha önce de Arıza, İstanbullu Gelin, Şeref Meselesi, Küçük Kadınlar, Avrupa Yakası, Fi, Gülperi, Genco ve Kaybolan Yıllar gibi yapımlarda boy gösteren Uygar Özçelik, Kübra dizisinde ‘Reis’ karakteriyle gümbür gümbür geliyor.

Haber7'de aktarılanlara göre; Senaristliğini Murat Uyurkulak, Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın üstlendiği OGM Pictures imzalı Kübra dizisinde Uygar Özçelik’in yanı sıra Çağatay Ulusoy, Aslıhan Malbora, Nazan Kesal, Ahsen Eroğlu, Cihan Talay ve Aytek Şayan gibi isimler de yer alacak.

Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre; Kubra dizisnde genç yeteneklere de yer verilecek. Oyuncu seçimleri de devam ediyor. Önümüzdeki günlerde kadronun netleşmesi bekleniyor.