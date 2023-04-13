Uğur Dündar ayrılığı duyurdu: Yeni adresi neresi olacak?

GERÇEK GÜNDEM - Türkiye televizyonculuğunun duayen ismi Uğur Dündar, TV 100'den ayrıldı. Aslında Dündar'ın bu kanalda çalışması da bir süre oldukça tartışmıştı. Özellikle Ocak ayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı program sırasında CHP liderinin önüne kadar giderek tepkisini gösterdiği SADAT'ın reklamının yayınlanması infial yaratmıştı.

O gün "kanalın sahibi Necat Gülseven ve Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer'in bu reklamdan haberleri olsa tereddüt etmeden ayrılırdım" diyen ünlü gazeteci, bugün "Haftanın Panoraması" programına son vererek kanalla yollarını ayırdı. Peki Mehmet Ali Birand'ın vefatı ve Ali Kırca'nın ekrandan çekilmesi adeta "son duayen" olarak kabul edilen Uğur Dündar ne yapacak? Türkiye'nin en kritik seçimi olarak gördüğü bu süreci evinden mi takip edecek.

Gerçek Gündem'in medya kulislerinde yaptığı sondajlara göre, Uğur Dündar 14 Mayıs Seçimlerine kısa bir süre kala yeniden ekranlara dönecek. Kulisler daha önce Halk TV'de Halk Arenası ve Tele 1'de Demokrasi Arenası programlarını yapan ünlü televizyoncunun seçim sürecinde yeni bir kanalda programa başlayacağı ile çalkalanıyor. İddialara göre bu kanal, son dönemde İsmail Saymaz, İpek Özbey, Can Coşkun transferleriyle Halk TV'de ciddi bir ekran yüzü eksikliği yaratan Aytunç Erkin, Simge Fıstıkoğlu, Alpaslan Akkuş, Hüseyin Tahmaz, Muhammed Özcan gibi deneyimli isimleri kadrosuna katan Sözcü TV.

Yıllarca birlikte program yaptığı Yılmaz Özdil'le yaşadığı soğukluk nedeniyle iki ay önce yayın hayatına giren Sözcü TV'de bir görev almayan Dündar'ın yeni yönetimle birlikte Sözcü TV'ye sıcak baktığı öğrenildi. Yıllardır Sözcü gazetesinde yazan Uğur Dündar'ın şimdi yuvasına dönmesini en çok isteyen isimlerden biri de kanalın patronu Burak Akbay. Tüm bu parçalar birleşince son dönemlerde transferleri selfiler duyuran Sözcü'nün Genel Müdürü Alişer Delek'in Uğur Dündar'la bir fotoğraf paylaşması artık an meselesi

Kaynak: Gerçek Gündem