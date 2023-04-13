AFP Türkiye bürosu çalışanları greve hazırlanıyor!

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Agence France-Presse (AFP) Türkiye bürosuyla yürütülen toplu iş sözleşme görüşmelerinin uyumazlıkla sonuçlandığını duyurdu. Açıklamada, "Grev önlüklerimiz hazır" ifadelerine yer verildi.

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AFP Türkiye bürosu çalışanları greve hazırlanıyor!

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Agence France-Presse (AFP) ile yürütülen toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Agence France-Presse (AFP), Türkiye bürosunda yürüttüğümüz toplu sözleşme görüşmeleri arabulucu aşamasında uyuşmazlıkla sonuçlandı. AFP işverenini Türkiye'deki ekonomik gerçekliğin farkında olmaya ve makul bir teklif sunmaya son kez çağırıyoruz. Aksi hâlde grev önlüklerimiz hazır" ifadelerine yer verildi.

DAHA ÖNCE BBC ÇALIŞANLARI GREVE ÇIKMIŞTI

Türkiye’deki bir medya kuruluşunda 13 yıl aradan sonra ilk kez yapılan grev, gazetecilerin zaferiyle sonuçlandı.

BBC İstanbul Bürosu çalışanlarının 14 Ocak 2022 tarihinde adil ücret talebiyle başlattıkları grev, iki haftanın sonunda anlaşmayla sonuçlanmıştı. Anlaşma kapsamında gazeteciler yüzde 32 zam ve ek haklar kazandı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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