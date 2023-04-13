Aile dizisi için beklenmedik tepki! Armağan Çağlayan'ın sözleri dikkat çekti..

Aile dizisi son dönemin en çok dikkat çeken dizilerinden biri. Dizi kısa sürede büyük izlenme oranları elde etti. Sadece Türkiye'de değil yurt dışında da izlenme rekorları kıran Aile dizisi tek sezonluk bir dizi ve 30.bölümde final yapacak.

SEVENİ KADAR ELEŞTİRENİ DE ÇOK

Aile dizisi kısa sürede çok sayıda kişi tarafından sevildi. Ancak Aile dizisinin seveni olduğu kadar eleştireni de çok.

Aile dizisini ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan yerden yere vurdu.

Armağan Çağlayan ne dedi?

Mynet'te yer alan bir içerikte; Armağan Çağlayan, Aile dizisini sert eleştirdi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisi her hafta salı akşamları ekrana geliyor. Dizide Serenay Sarıkaya Devin karakterine, Kıvanç Tatlıtuğ ise Aslan karakterine hayat veriyor. Dizinin izleyicisi olduğunu söyleyen ünlü sunucu Armağan Çağlayan sert bir eleştiri yaptı.

“Ne güzel Aile dizisini seyrediyordum” diyen Armağan Çağlayan yaptığı yorumda “Beğeniyordum da. Neden Kurtlar Vadisi’ne çevirdiler ki diziyi? Sıkıcı bir hale sokmuşlar diziyi!” cümlelerine yer verdi.

AİLE DİZİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Aile, Ay Yapım'ın yapımını üstlendiği, ilk bölümü 7 Mart 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın yaptığı, dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yer almaktadır..