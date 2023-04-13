Saç dökülmesini önlüyor.. Her yıkama öncesi bir tutam uygulamak yeterli..

Son dönemde saç dökülmesi en büyük sorun. Bir çok kişi saç dökülmesini durduran yöntemleri araştırıyor. Uzmanlar saç dökülmesine karşı mutlaka uzman bir doktora başvurulması gerektiğine dikkat çekiyorlar.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENİ NE OLABİLİR?

Saç dökülmesinin birden çok nedeni olabiliyor. Stres, genetik faktörler, vitamin eksikliği vs. En önemli nedeni çözmek için ise bir doktora gitmek şart.

SAÇ DÖKÜLMESİNE KARŞI BİTKİSEL YÖNTEM

Saç Dökülmesini Önleyen Yağlar



Burada kullanılan yağlar ayrı ayrı da kullanılabildiği gibi bir arada da kullanılabilir. Sadece saçların dökülmesinde değil kepeğe karşı saç diplerini korumada, Saçlarınıza doğal parlaklık vermede, Saç diplerini beslemede, Saçların güçlenmesinde, Yıpranmış saçları onarmasında, Parlaklık ve sağlıklı görünüm vermesine yardımcı olur. Aromatik yağlar ile besleyen, nemlendiren, koruyan vitamin ve bitkisel yağlar içerir.

Saç bakım yağı, günlük etkiler ve boya ile yıpranmış, kırık ve kuru saçların onarılması, kuvvetlenmesi, canlı ve parlak görünüm kazanması için haricen kullanılan bir üründür. İçeriğindeki susam, badem, fındık ve ceviz yağları saçın nem dengesini yeniden düzenler. Bu yağların içindeki E vitamini ile saçın kaybettiği canlılığı yeniden kazanmasını sağlar. Çam terebentin yağı, onarıcı etkisiyle saç uçlarını onarır, köklerini kuvvetlendirir ve saça parlaklık verir. Defne yaprağı yağı, saçı besler ve kepek oluşumunun önüne geçer. Her türlü saç tipi için kullanılabilecek olan ürün tamamen doğal bitki yağlarından oluşmuştur.

Tavsiye edilen Saç Bakım Yağının içerisinde ;Badem Yağı,Portakal Yağı,Kekik Yağı,Fındık Yağı,Jojoba Yağı,Çam Terebentin Yağı,Sarımsak Yağı,Çörek Otu Yağı, Papatya Yağı, Zencefil Yağı, Isırgan Yağı, Zeytin Yağı, Defne Yağı, Ceviz Yağı, Limon Yağı.

Kullanımı :Saç diplerine parmak uçları ile masaj şeklinde yapılır.45 dak.beklendikten sonra saçlar yıkanır. Haftada 2 defa uygulanması tavsiye edilir. 6 hafta boyunca düzenli kullanılması tavsiye edilir.

Derleme: Gerçek Gündem