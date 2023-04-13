Fiyatı tırmanışa geçince herkes evde yapmaya başladı! Öyle basit ki..

Son bir kaç gündür soğan fiyatlarındaki tırmanış dikkat çekmekte. Soğan fiyatlarındaki tırmanış gündemden düşmezken bir çok kişi ise evde soğan yetiştirmeyi araştırıyor. Evde kuru soğan yetiştirmek mümkün değil. Ancak yeşil soğan yetiştirmek çok kolay. Hemen hemen herkes kolay bir şekilde soğan yetiştirebilir.

PEKİ NASIL?

Yasemin.com'da yer alan bir içerikte; Yeşil soğan tarifinin detaylarına dair bilgiler paylaşıldı. İşte yeşil soğan yetiştirmek için işinize yarayacak bilgiler.

MALZEMELER

Orta ya da büyük boy saksı



Zengin karışımlı toprak (torf)



Doğal gübre



Arpacık soğan



Sulama kabı

YEŞİL SOĞAN ADIM ADIM EKİMİ

- Öncelikle saksının dibine bir miktar toprak yerleştirin. Daha sonra üzerine biraz gübreden koyun. Sonrasında yine toprak ilave edin.

- Toprağın üzerine çok bastırmadan hava alacak şekilde bıraktıktan sonra arpacık soğanları ince kısmı üstte kalacak şekilde yerleştirin.

- Soğanların arasına 10 santimetre kadar boşluk bırakın.

- Soğanlarınızı yaklaşık 2 günde 1 sprey şişeyle sulama yapmalısınız.

- Soğanlarınız 3-4 gün içinde yeşillenmeye başlayacaktır. Bu aşamadan sonra taptaze soğanlarınızı kullanabilirsiniz.

EK BİLGİ.. MAYDANOZ NASIL YETİŞTİRİLİR?

rafinera.com sitesinde yer alan bilgilere göre; İhtiyacınız olan malzemeler: Dikdörtgen ya da geniş çukur saksı, maydanoz tohumu, mineral bakımından zengin toprak, sprey şişe ve su.

Evde maydanoz yetiştirmek için ilk olarak kullanacağınız saksının yarısını toprakla doldurun. Herhangi bir araçla toprağı sıkıştırmayın, toprağın gevşek kalmasına özen gösterin. Her bir maydanoz tohumunu birbirinden 5 cm uzakta olacak şekilde toprağa dizin. Eğer saksınız dikdörtgen ise tohumları yan yana dizebilirsiniz. Ardından ekilen tohumların üzerini 10 cm geçecek kadar toprakla örtün. Saksının tüm yüzeyini toprakla kapatmayı unutmayın. Maydanoz ekim işlemi tamamlandı bile!

Saksıya ekilen maydanoz tohumlarına can suyu vermelisiniz. Toprağı çürütmemek için sprey şişe kullanmanız gerekir. Toprağın tüm yüzeyine sprey şişeyle su püskürterek ilk suyunu verin.

Bakımı oldukça kolay sayılabilecek bitkilerden olan maydanozun saksısını sabah güneşi gören bir yerde muhafaza edin. Toprağının asla kurumamasına dikkat edin. Haftada 2 ya da 3 kez püskürtme yöntemiyle sulamanız yeterli olacaktır.

Ekimi tamamlayıp doğru bir yerde, doğru bir sulama şekliyle maydanoz yetiştirmeye başladığınızda yaklaşık 3-4 hafta içinde saksınızın üzerinden minik maydanozlarınızı görebilirsiniz. Ancak tüketebilmek için bir süre daha beklemeniz gerektiğini unutmamalı, en az 5-6 hafta gelişmesini beklemelisiniz.

Maydanozlarınız iyice büyüyüp geliştiğinde, uygun bir makas kullanarak toplamalısınız. Maydanozu gövdesinden, ne yaprağa ne de köküne yakın olmayacak şekilde düzgünce kesmeli, keserken saksıda kalacak olan kısma zarar vermediğinizden emin olmalısınız. Bir kez hasat etmeye başladıktan sonra yaklaşık 10 günde 1 maydanoz almaya devam edebilirsiniz. Daha uzun süre bekletirseniz maydanozlar tazeliğini kaybeder, tadında ve kokusunda değişimler olur.