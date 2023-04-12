Daha rahat bir uyku için hazırlamanız gereken içecek! 1 bardak tüketmek yeterli.

Tadına bayılarak yediğimiz muzun şimdi de suyunu bu tarif sayesinde içeceğiz. Muzu kaynatarak hazırlayacağımız bu doğal su gerçek bir şifacı özelliği taşımaktadır.



Önemli vitamin kaynaklarından olan birçok meyve, kabuğundan çekirdeğine kadar çok faydalıdır. Muz da bu meyveler arasında yerini almaktadır. İyi bir potasyum ve magnezyum kaynağı olan muz suyunu uyumadan önce içerseniz mışıl mışıl uyuyabilirsiniz. İşte uyumakta zorluk çekenler için şifa olacak muz suyunun hazırlanışıyla ilgili bilgiler.

Uykuya dalmakta, derin uykuya geçmekte zorlanıyorsanız bir de yatmadan önce muz suyu içmeyi deneyin.

1 Bardak bu karışımdan içmek yeterli olmaktadır.

NE İŞE YARIYOR?

Muzu kaynattıktan sonra içindeki magnezyum ve potasyum açığa çıkıyor. Bu da kaliteli bir uyku çekmenizi sağlıyor. İkinci bir olumlu etkisi ise kan basıncını düzene sokması.

Peki tarif nasıl?

Muz kürü için malzemeler sadece bir adet muz ve yeteri kadar su.

Muz kürünün hazırlaması da malzemeleri kadar kolay. Bir adet muzun uç kısımlarını kesip bir tencereye koyun üzerine de yeteri kadar su koyun ve yaklaşık 10 dakika kaynatın. Ardından ocağı kapatıp biraz demlenmesini bekleyerek süzün. Bir bardağa doldurduğunuz bu muz suyunu afiyetle içip kolayca uykuya dalmayı bekleyebilirsiniz. İsterseniz, bu suyun içine tarçın da ekleyebilirsiniz.

Haşladığınız muzu ise kabuklarını soyup tüketebilirsiniz. Kabuklarını soyduğunuz muza tarçın veya aromalı başka besinler de katıp tüketmenizi önerebiliriz.

Uykuya dalmayı kolaylaştırır

Lif oranı oldukça yüksek olan muz kokusu ve tadı ile dünyada en çok tüketilen ve sevilen besinlerin başında gelir.

Kaynak: Mynet.com - Derleme: Gerçek Gündem