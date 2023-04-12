Çamaşırların daha temiz ve beyaz çıkmasını sağlayan tüyo! Makineye ekleyin..

Güzel ve şık görünmek için çeşit çeşit kıyafet almaktayız. Her gün değişen kıyafet kombinleri içinde mutluysak güne bir sıfır önde başlıyoruz demektir. Beyaz çamaşırların temizliği sırasında anne tabiriyle morarması gerekmektedir. Kullandığımız çamaşır deterjanına bağlı olarak kıyafetlerimizin rengi de zamanla gidebilir. Ancak güzel ve iyi göründüğümüz günün sonunda tüm gün dışarıda kirlenen kıyafetlerimizin titizlikle temizlenmesi de gerekir. O gün severek giydiğimiz kıyafet beyazsa yandık demektir! Beyaz kıyafetlerimizin ilk günkü gibi kalması için işinize yarayacak harika bir temizlik sırrını sizin için derledik.

Mynet'te yer alan bir içerikte; Kar beyaz kıyafetlerin sırrı paylaşıldı. İşte çamaşır yıkarken bilmeniz gerekenler.

ÇAMAŞIRLARI BEYAZLATMAK İÇİN YAPILACAKLAR



ELMA SİRKESİ

Yapılışı

Elma sirkesini kaynamış suyun içine dökün.

Çamaşırlarınızı suyun içine basın.

1-2 saat bekleyin.

Çamaşırlarınızı kontrol ederek çıkarmalısınız. Elma sirkesi, su içinde daha fazla bekleyen çamaşırları yıpratabilir. Çamaşırlarınızı çıkardıktan sonra, makineye atarak kullandığınız çamaşır yıkama programını çalıştırın. Elma sirkesiyle yapabileceğiniz bir diğer yöntem ise şöyledir;

Çamaşır makinenizin deterjan gözüne bir miktar sirke koyun.

Deterjan ile sirkeyi karıştırın.

Kokuyu engellemek için yumuşatıcı kullanabilirsiniz.

LİMON

Yapılışı

Bir adet limonu dilimleyin.

Suyu kaynatarak doğradığınız limon dilimlerini ekleyin.

Çamaşırlarınızı kaynar su içinde bir saat kadar bekletin.

Çamaşırınızı çıkardıktan sonra her zamanki şekilde makinede yıkayın.

ASPİRİN

Yapılışı

5 adet aspirini ezin.

2 litre su ölçerek kaynatın.

Aspirini su içine atarak karıştırın.

Kaynar su ile çamaşırlarınızı ön yıkamaya alın.



KARBONAT

Yapılışı

Çamaşır makinenizde deterjan gözüne bir tatlı kaşığı kadar karbonat koyun.

Eğer kıyafetinizin üzerinde çıkmayan inatçı bir leke bulunuyorsa; karbonat ve limonu karıştırıp çamaşırın üzerine sürün ve makinede yıkayın.

Leke hala çıkmamış ise kaynar su içine bir miktar karbonat atın ve çamaşırınızı gece boyu suda dinlendirin.