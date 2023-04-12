Yargı dizisinde düğüm çözülüyor! Final tarihiyle ilgili kesin bilgi herkesi üzdü..

Son bir kaç gündür Yargı dizisi gündemden düşmüyor. Yargı dizisinin ne zaman final yapacağı merak edilmekteydi.

Yargı'nın final tarihi kesinleşti. Mayıs ayının son haftası Yargı'nın son bölüm çekimleri yapılacak ve gelen bilgilere göre Haziran ayında Yargı dizisi final yapacak.

YURT DIŞINA AÇILMAYA BAŞLADI

Genelde final yapan dizilerin eski bölümleri yurt dışında yayınlanmaya başlıyor. Yargı dizisi de yurt dışına açıldı.

Posta'nın aktardığı habere göre; Kanal D’nin, reyting rekorları kıran ve büyük ilgiyle izlenen dizisi 'Yargı', dünyanın farklı ülkelerindeki yayınına bir yenisini daha ekliyor.



Dizi; 10 Nisan’da Şili’de yayına giriyor. iki sezondur seyirciyle buluşan ve zirvenin sahibi olan Yargı, Şili’de Mega TV’de yayınlanacak.



Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken, kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Yurdaer Okur, Kenan Bal, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Arda Anarat, Şükran Ovalı, Muttalip Müjdeci, Doğaç Yıldız, Merih Ermakastar, Emir Özden, Elif Melda Yılmaz, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan ve Merve Ateş gibi usta ve genç isimler bir araya geliyor.