Tavuk pişirirken zehirleyen hata! Sağlıklı değilmiş.. Bilmeden yapıyorduk..

Prof. Dr. Nevzat Artık, tavuk eti alırken ve tüketirken dikkat edilmesi gerekenlere yönelik açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Artık, "Üzerindeki son kullanma tarihine de dikkat etmek lazım. Ambalajlı ürünler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ve denetlenen tesislerde üretildiği için güvenlidir. Tavuk ve tavuk eti ürünleri soğuk zincir bozulmadan tüketicilere ulaştırılmalı, etiketinde belirtilen süreler içerisinde tüketilmelidir. Tavuk eti satın alındıktan hemen sonra mümkün olduğu en kısa sürede tüketilmeli ya da soğuk zincir bozulmadan muhafaza edilmelidir. Ürün eve gidene kadar çözünmüşse, tekrar dondurmadan tüketilmelidir" diye konuştu.

TAVUKLA İLGİLİ DİKKAT EDİLMEYEN TEHLİKE!

Çiğ tavuğa dokunduktan sonra ellerin yıkanması uyarısında bulunan Prof. Dr. Artık, "Tavuk etinin pişirilmeden önce yapılması gereken tek şey, mutfak tezgahı ve malzemelerine teması mümkün olduğunca engellenerek doğrudan tencereye alınmasıdır .Çiğ tavuk pişirilmeden önce yıkanırsa gıda zehirlenmesi riskini arttırmaktadır. Tavuk eti iyi piştiği takdirde tüm zararlı mikroorganizmalar yok olacaktır" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI ET İÇİNDE AYNI UYARI GEÇERLİ

Mynet'te yer alan bir içerikte; Kırmızı etin yıkanması durumunda oluşabilen tehlikelere dikkat çekildi. Peki kırmızı et neden yıkanmamalı?

Kırmızı etin de tavuk eti gibi sıcak suyla yıkanmaması gerekir. Eğer kırmızı ete sıcak su temas ederse bu etin üst tabakasının pişmesine yol açar. Bu da etin normal pişme seviyesinde pişerken tadının bozuk çıkmasına neden olur. Üstelik bakterilerden de kurtulmuş olunmaz!

Kırmızı et paketinden çıktıktan sonra kanının süzdürülmesi gereklidir. Bir süzgeç yardımıyla içinde bulunan kanı soğuk suyla kısa sürede akıttıktan sonra cam kaba alınmalıdır. Bu kaba sadece soğuk su doldurulup üzerinin bir kapak veya streç film yardımıyla örtülmesi gerekir. Sebebi ise etin bekletilme süresinde hava almaması yani bakterilerin girmesini engellemektir. Bu işlemden sonra et mutlaka buzdolabında bekletilmelidir. Oda sıcaklığında su ısınabilir bu da ette farklı tepkimelere yol açabilir. Ayrıca eti bekletilen suyun içerisine su dışında tuz, sirke, limon gibi maddeler başta olmak üzere hiçbir malzeme konulmamalıdır. Eğer su dışında başka malzeme girerse et bekletme aşamasından çok marine aşamasına geçer bu da etin lezzetinin değişmesine neden olur. Etin sirkede bekletilmesi sirkenin içerisinde bulunan asidik özelliği sebebiyle ete ön pişme etkisi yapar.