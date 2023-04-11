Evinizdeki enerjiyi zirveye taşıyacak ve bereketi artıracak 10 bitki

CNN Türk'te yer alan bir içerikte; Evin enerjisini artıracak 10 bitkiyle ilgili detaylar paylaşıldı. Bu bitkiler hem enerjiyi hem de bereketi artırıyor.

KIVIRCIK NANE



Bir çok tıbbi özellik taşımasının yanı sıra, kıvırcık nane aynı zamanda kötü şans ve kıskançlığa karşı koruma sağlar. Bununla birlikte refahınız için de iyidir ve bazı insanlar bunun ekonomik refahı etkilediğine inanır.



OKALİPTÜS

Okaliptüs, bolluk ve refah sağlar. Bu bitki genelde kıskanç ve kötü niyetli insanlarla gelen kötü titreşimlerle savaşma ve onları kovma özelliğine sahiptir. Bu yüzden iş yerlerinde ve ofislerde bulundurulması önerilir. Ayrıca ideal bir uyku için birebirdir ve baskılı enerji taşıyan yerleri özgürleştirir.



BAMBU



Bambu, ev dekorasyonu için moda haline gelirken oturma odalarına da sofistike bir dokunuş için yerleştirilir. Popüler oluşunun bir diğer sebebi ise pozitif enerji yaymasıdır. Bambunun saflık, transparanlık ve suyu bütünleştirip ferah bir yaşam sunduğu söylenir. Bu bitkiyi evde bulundurmak rahatlık ve sakinlik getirir.



KASIMPATI

Kasımpatı, güzelliği ve evlere refah getirmesiyle bilinmektedir. Bu bitki mutluluk ve iyi hissetmeyi destekler.



BİBERİYE



Biberiye, antik çağlardan beri tıbbi ve şifalı özellikleri ile kullanılmaktadır. Aşırı derecede sevgi ve mutluluk getirmesiyle bilinmektedir. Evde taze biberiye bulundurmanın yanı sıra, giysileriniz arasında veya evin diğer yerlerinde bir kaç dal biberiye bulundurabilirsiniz.



DAĞ KEKİĞİ

Dağ kekiği, havadaki olumsuz titreşimleri kovmak için kullanılır. Bu bitki negatif enerji ile savaşır ve kişinin özgüveni geliştirmesine katkı sağlar.



ALOE VERA



Aloe vera, büyürken iyi şans getirir. Bu bitki negatif enerjiyi emerek bizi koruduğu için sararabilir.



YASEMİN

Yasemin, çiftlerin bitkisi olarak da bilinir, bunun sebebi ilişkiye ruhsal anlamda yarar sağlayıp ilişkiyi güçlendirmesidir. Bununla birlikte, romantikliği arttıracak pozitif enerji sağlar.



KAKTÜS

Kaktüsler ev ile ofislere özel bir dekoratif etki yaratır. Bu bitki ilgi ister. Kıskançlığı, davetsiz misafirleri, kötü insanları ve ikiyüzlüleri uzaklaştırıp aynı zamanda ev aletlerinden gelen kötü elektromanyetik enerjileri de emerler.



NANE

Her yerde pozitif titreşimler oluşturmasıyla bilinen naneyi evde bulundurmak sağlık için çok faydalıdır. Nanenin negatif titreşimleri uzaklaştırdığı ve uykusuzluğa iyi geldiği söylenir. Ayrıca bu bitki insanlar arasındaki iletişimin artmasına da yardımcı olur.

Kaynak: CNN TÜRK