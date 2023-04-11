Beyni güçlendirdiği kanıtlanmıştı. Peki nasıl hazırlanması gerekiyor?

Yapılan bir araştırmada yoğurtlu zerdeçal tüketmenin şaşırtıcı faydalarına yer verilmişti. Habertürk'te yer alan bir içerikte; Yoğurtlu zerdaçalın gün yüzüne çıkmamış faydaları sıralandı. Neden sofralardan bu baharat eksik olmalı sorusunun cevabı işte bu içerikte.

Zerdeçal, içinde barındırdığı beta karoten, A, C, E, B1, B2, B3 ve B9 vitaminleri dolayısıyla tam bir şifa deposu olma özelliği taşır. Ayrıca İçeriğindeki kurkumin maddesi sağlığa oldukça faydalıdır. Bu maddenin kansere karşı bile koruyucu özellikte olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda başka birçok derde de şifa olmaktadır.

Bu maddenin açığa çıkması için bir yağ kaynağıyla birlikte tüketilmesinde fayda vardır. yoğurtta bulunan yağ ve diğer maddeler dolayısıyla kurkuminin sağlığa yararlı özelliklerinden faydalanır. Özellikle son yıllarda oldukça popülerleşen yoğurtlu zerdeçal da iki faydalı besinin bir araya gelmesiyle tam bir sağlık deposu olma özelliği taşımaktadır.

Yoğurtlu zerdeçalın faydaları da kişiler tarafından merak edilir. Özellikle yoğurtlu zerdeçal zayıflatır mı sorusu en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır. Yoğurtlu zerdeçal kürü yağ yakımına destek olması özelliğiyle bilinmektedir. Bu sayede kilo kontrolüne yardımcı besinler arasında yer alır. Sağlık deposu yoğurtlu zerdeçalın faydaları:



Antienflamatuar özellikli besin maddesidir. Bu nedenle vücuttaki iltihapları giderici özelliği vardır. İltihap oluşumunu da önler.



Sindirim sistemini düzenler. Şişkinlik, kabızlık şikâyetlerinin önüne geçer.

Kilo kontrolü üzerinde etkilidir. Yağların eritilmesine yardımcı olur. Tok tutucu özelliği sayesinde çok fazla yemek yenilmesinin de önüne geçer.

Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar. Bu sayede vücuttaki zararlı maddeler atılır ve vücut temizlenir.

Bağışıklığı güçlendirir.

Karaciğer yağlanmasına iyi gelir.

Kan şekerini düzenler.

Vücuttaki toksinlerin atılmasına verdiği destek sayesinde cildi güzelleştirir.



Birçok açıdan sağlığa çok faydalı yoğurtlu zerdeçalın oldukça dikkatli kullanılması gerekmektedir. Fazla kullanımında çeşitli sorunlara neden olduğu bilinmektedir. yoğurtlu zerdeçal ishal yapar mı sorusu da merak edilmektedir. Yoğurtlu zerdeçal tüketimine dikkat edilmediği ve kullanımının abartıldığı durumlarda ishal yaparak kişilerde sıkıntılara neden olabilmektedir. Bu nedenle dikkatli kullanılmasında fayda vardır.

Yoğurtlu zerdeçal aynı zamanda cilde iyi gelmesi özelliğiyle de bilinir. Hem yiyecek olarak kullanıldığında hem de maskesi yapıldığında cildi güzelleştiren bir maddedir. Yoğurtlu zerdeçal maskesi tarifi şu şekildedir:

2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ve 1 tatlı kaşığı bal iyice karıştırılarak macun kıvamına getirilir. Cilde uygulanarak kuruması beklenir. Ardından ılık suyla yıkanır. Bu maskenin özellikle cildi nemlendirdiği bilinmektedir.

1 ÇAY KAŞIĞI YETERLİ

Öte yandan uzmanlara göre 1 çay kaşığı zerdeçal tüketmek yeterli oluyor. 1 çay kaşığından fazlasını tüketmek fayda sağlamadığı gibi zarara da yol açabilir.

FAZLA ZERDEÇAL TÜKETİLİRSE NE OLUR?

Zerdeçal uzun bir süre boyunca, çok yüksek bir dozda kullanıldığında; ağız kuruluğu, mide ağrısı, mide bulantısı, ishal, baş ağrısı veya gaza neden olabilir. Zerdeçal kanın pıhtılaşmasını yavaşlatabilir. Bu, kanama bozukluğu olan kişilerde morarma ve kanama riskini artırabilir.