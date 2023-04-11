Zam sonrası emeklilere promosyon uyarısı: Bankadan ek ödemeyi isteyin!

En düşük emekli maaşı 7500 TL olmuştu. Yapılan zammın ardından promosyon ücretlerine de zam geldi. Ancak bir çok emekli bu hakkından habersiz.

Zam sonrası banka promosyonu tutarları ile ilgili Haber7'ye açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammed Bayram, zam alacak tüm emeklilere ve EYT'lilere 'bankanızdan güncelleme isteyin' uyarısında bulundu.

Emekli aylıklarının yükseltilmesi sonrası vatandaşların promosyon tutarlarında da artış olup olmayacağını merak ettiğini söyleyen Bayram, "Promosyonlarda güncelleme olmalı. Çünkü bankalar bizim emeklilerin maaşlarını 2-3 gün önceden kendi hesaplarını alıyor ve bu tutarları nemalandırıyor. Bu kazandığı paradan da emeklilere ve çalışanlara promosyon ödemesi dağıttığı için en düşük emekli maaşı 5500 TL iken bankanın kazandığıyla 7.500 TL emekli maaşı en düşük emekli maaşı durumunda daha fazla para kazanacaktır." dedi.

Yapılan sözleşmelere dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Bayram "Banka ile yapılan bu anlaşmayı bozup yeni bir anlaşma yapmaları gerekiyor. Şu anda özellikle özel bankalar Merkez Bankası ve BDDK’nın getirmiş olduğu regülasyonlardan dolayı TL mevduatı bulma yarışındalar. Bu sebeple 5.000 ile 15.000 TL arasında değişen promosyon ücretleri var bu kapsamda da. Hem emekli ve hem EYT’li vatandaşlarımız promosyon tutarları için bankalarından güncelleme istemeliler." açıklamasında bulundu.