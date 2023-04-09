Aile dizisinin Aslan’ının favori yemeği vardabit nasıl yapılıyor? Öyle basit ki tarifi..

Aile dizisi kısa sürede dikkat çeken bir dizi haline gelmişti. SHOW TV ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Aslan Soykan’ın en sevdiği yemek olduğu söylenen Vardabit, Adana'nın yöresel yemekleri arasında yer almaktadır. Bu yemek ana yemeklerin yanında servis edilmektedir. Kuru fasulye, yoğurt ve pide ile hazırlanan vardabit, Adana, Hatay ve Mersin mutfağında çokça yapılmaktadır. Protein bakımından zengin olduğu için, kemiklerin güçlenmesini de destekleyen bu yemeğin hazırlanışı da üstelik çok basit.

PEKİ VARDABİT NASIL YAPILIR?

Lezzet.com.tr sitesinde yer alan bir içerikte ; Vardabit tarifinin detayları paylaşıldı. İşte o tarif

Malzemeler



2 su bardağı kuru fasulye

1 adet küçük tırnaklı pide

1 su bardağı tahin

3 -4 diş sarımsak

1 adet limon suyu

1 silme tatlı kaşığı kimyon

1/2 tatlı kaşığı tuz

1/2 demet ince kıyılmış maydanoz



Üzeri için

1/2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber



Vardabit Paçası Nasıl Yapılır?



Fasulyeleri ılık suyla ıslatıp 2-3 saat bekletin. Daha sonra yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan fasulyelerin suyunu süzüp soğutun. Haşlama suyundan 1 çay bardağı ayırın.

Tırnaklı pideyi küçük küçük dilimleyip, fırında ya da teflon tavada kızartın. Bir kasede tahin, limon suyu, biraz tuz, 1 çay kaşığı kimyon ve dövülmüş sarımsakları karıştırın.

Kıvamı koyu yoğurt kıvamına gelene kadar sıcak suyu yavaş, yavaş ekleyin.

Haşlanan fasulyelerin üzerine tuzu ve kalan kimyonu ekleyip karıştırın. Kayık servis tabağına kızarttığınız pideleri yayın.

Üzerine fasulyeleri yayın ve tahin sosunu gezdirerek dökün. Küçük bir tavada tereyağını ve sıvıyağı kızdırın, ocaktan alıp içine kırmızı pul biberi ekleyin.

Vartabitin üzerine biberli yağı gezdirin ve İnce kıyılmış maydanozlarla süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun.