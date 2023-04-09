Kahveci usulü çay nasıl yapılıyor? Çayın lezzetini katlayan tüyo..

Çay demlerken bazı püf noktaları bilmekte fayda var. Demleyeceğiniz çayın lezzetli olmasını sağlayacak püf noktaları sizler için derledik.

Yenişafak'ta yer alan bir içerikte; Lezzetli çay demlemenin püf noktaları paylaşıldı. İşte çaya lezzet katan tüyolar.

Çay demlemede önemli husus tek kişilik yani 1 çay bardağı çay için, 1 çay bardağı su ve 1 tepeleme çay kaşığı siyah çay gereklidir. Bu ölçü en ideal ölçüdür. Ayarlamanızı bu şekilde yapabilirsiniz.



> Kireçlenmemiş temiz bir çaydanlığın altına yeteri kadar su doldurun ve ocakta kaynatın.

> Fokurdama sağlandıktan sonra demliğin altındaki ateş kapatılır ve fokurdamanın durması beklenir.

> Üst çaydanlığa suyu dökün ve 45 saniye - 1 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

> Daha sonra suyun üstüne çay ekleyebilirsiniz. Kapağını kapatabilirsiniz.

> Çaydanlığın altına tekrar su doldurun ve alt üst şeklinde ocağa koyabilirsiniz.

> 20 dakika sonra çay demlenmiş olacaktır. Demlenen çayı 35-40 dakika içinde tüketmenizi tavsiye ederiz. Afiyet olsun.

EN GÜZEL ÇAY İÇİMİ İÇİN PÜF NOKTALAR



> Çay demleme de en önemli husus çeşme suyu değil içme suyu kullanmaktır.

> Demlemede diğer önemli bir husus ise önce suyun konulması, 1 dakika kadar beklenip çayın konulmasıdır. Çayın üstüne kaynar su döktüğünüz takdirde çay haşlanacak ve lezzetsiz olacaktır.

> En iyi çay porselen demlikte demlenir. Fakat porselen bir demliğiniz yoksa, bakır ya da paslanmaz demlik ürünleri de kullanabilirsiniz.

> Çayın tadının acı olmaması için çayınızın taze veya uygun şekilde muhafaza edilmiş olması gerekir.

> Alt demlikte su kaynarken, üst demlik boş olmalıdır ve asla ısıtılmamalıdır.

> Çayınız nemli veya doğrudan ışık gören, sıcaklığı yüksek bir ortamda bekletilmemelidir. Çay, kavanoz içinde çok fazla ısı ve ışık almayan bir ortamda muhafaza edilmelidir.

> Çayı uzun süre demlemek tadını acılaştırır. Sağlık açısından da bu zararlıdır.