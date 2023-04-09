Aracı olan herkesi ilgilendiren düzenleme! Artık zorunluluk yok..

Aracı olan milyonlar için Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu tarafından dikkat çeken bir duyuru geldi. Trafik sigortası için yeni düzenlemelerin yolda olduğu bilgisini paylaşan SEDDK Başkanı, ‘Altyapımız hazır’ diyerek trafik operasyon merkezi kurulacağını ilan etti.

Yeni oluşturulacak platformda sigorta şirketlerinin zorunlu olarak teklif vermesi artık kaldırılıyor. Daha önce trafik sigortası için yol haritasını açıklayan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), geçen hafta da basamaklar konusunda önemli bir düzenlemeye imza attı ve söz konusu düzenlemeyi basınla paylaştı. Önceki akşam iftar davetinde basın mensuplarıyla biraraya gelen SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu trafik sigortasındaki sorunları çözmek için atılan adımları gazetecilerle paylaştı.

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre, şu anda yol haritasının 1. fazını çıkardıklarını kaydeden Eroğlu, "Trafikte mutlaka kişi davranışlarına müdahale edip o zararı kaynağında azaltmamız lazım. Anayasa Mahkemesi'nin son kararı bizim artık sigorta kanunuyla ilgili ikinci bir düzenleme şansımızı kaldırdı.

Net bir şekilde tazminatın hesaplama şeklini artık mevzuata koyamıyoruz. Bu durumda gideceğiz mahkeme pratiğini alacağız, sektör ödemeleri ona göre yapacak" dedi. Eroğlu, trafikte hızlı bir şekilde tüm zararın kaynaklarına nokta atışı yapıp çözeceklerini vurguladı. Bu süreç trafik kazalarının azaltılmasından başlayarak, tahkim sistemi, eşdeğer parça kullanma gibi aşırı hasar üreten alanları kapsayacak.

Bu çerçeve de sırasıyla kişi temelli poliçe, müşteri davranışlarını etkileme, doğrudan tazmin gibi çalışmaların ardından sonuçta sürücünün niteliğine göre teklifin verileceği serbest tarife hedefleniyor. Araç sahiplerinin zorunlu trafik sigortası yaptırma konusunda yaşadığı sorunlara değinen Mehmet Akif Eroğlu "Bu konuda önce şirketlere ceza verdik.

Ceza vermek yetmiyor, döndük tarifeyi artırdık, sorun devam ediyor. Genelge çıkarttık. İmtina genelgesinin sonuçları için üç ay bekledik bugün üç ay doldu. Bugün biraz baktık kasko trafik dengesi biraz yakalanmış ama hala sorun var" dedi.

KİMSE TEKLİF VERMEDİYSE HAVUZA GİDECEK

Trafik sigortasının zarar üreten bir branş olduğunu ve bu nedenle şirketlerin bilanço dengesini korumaya çalıştıklarını kaydeden Eroğlu, bu noktadan hareketle yeni bir uygulamanın hazırlığının yapıldığını söyledi. Eroğlu, uygulamanın detaylarını şöyle anlattı:

"Eğer imtina genelgesinden istediğimiz sonucu elde edemezsek trafik operasyon merkezi kuracağız. Altyapımız hazır. Bu platformda teklif geldiğinde sigorta şirketlerinin zorunlu olarak teklif vermesini kaldırıyoruz. Müşteri acenteye geldi, acente şirkete bildirecek, şirket yapacak veya yapmayalım diyecek. O zaman poliçe talebi operasyon merkezine gönderilecek. Talep edenin bilgileri 27 tane trafik sigortası satan şirket tarafından görülecek. Teklif verip vermemek tamamen serbest olacak. Zorla ver demiyoruz. Teklif verildiyse bekletmeden 5 dakikada poliçeleştirilecek. Eğer hiç bir sigorta şirketi teklif vermezse ki ben bunun yüzde 10'u geçeceğini zannetmiyorum. Kimse teklif vermediyse bir önceki sigorta şirketinin üzerinden havuza atacağız, bütün sektöre dağıtacağız. 1, 2, 3. basamakta nasıl yapıyorsak aynı şekilde alıp havuza dağıtacağız."

"TAHKİM KANGRENE DÖNÜŞTÜ"

Sektörde sıkıntı yaşanan konulardan birisi de tahkim. Mehmet Akif Eroğlu tahkimin şu anda alternatif bir yargı olarak amacının dışına çıktığını ve bir rant kapısı haline geldiğini belirtti ve "Tahkim sistemini bizim uçtan uca revize etmemiz lazım. Bu haliyle tahkim sistemi kangrene dönüşmüş halde. Buradaki maliyetleri eğer kontrol altına almazsak trafik branşında yepyeni bir maliyet unsuruyla karşı karşıya kalacağız" dedi.

DASK’TA YENİ UYGULAMALAR DEVREYE ALINACAK

"DASK, deprem bölgesinde mevcut uygulama ile şu ana kadar 13,5 milyarlık ödeme yaptı” diyen SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, “DASK'ta sistem altyapısını geliştirerek yeni uygulamaları devreye alacağız" dedi.

Eroğlu, "11 ili kapsayan bu felakette çok net olarak gördük ki eğer sigorta penetrasyonunu artırmazsak ülkenin finansal açıdan sürdürülebilir noktasında risk taşıyoruz demektir” açıklamasını yaparken, KOBİ’lerde sigortalılık oranının yüzde 50 olduğunu kaydetti. Eroğlu, “Reel sektördeki fabrikaların afet, sürdürülebilirlik planları yok. Dolayısıyla bu işi milli seferberlik haline getirmemiz lazım. Türkiye’nin özellikle ticari segmentte sigortacılık alanında yapacak çok iş var. SEDDK olarak depremden 3 ay önce teminat tutarlarını güncelledik. Kasım ayında ödenmesi gereken metrekare fiyatını 1.508 TL’den 3 bin 16 TL’ye çıkararak yüzde 100 artırdık fakat olay sadece prim tutarları değil. Bu durumu daha kapsamlı şekilde ele alıyoruz. Bizim acilen deprem araştırma komisyonu kurmamız gerekiyor. İçinde Türkiye Sigortalar Birliği, brokerler, akademisyenler ticari segmentteki sanayicilerin olması gerekiyor. Bu depremden çıkardığımız dersleri politikaya dönüştürmemiz lazım” ifadelerini kullandı.